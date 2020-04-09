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تأجيل بطولة العالم لألعاب القوى لعام بسبب كورونا

تأجيل بطولة العالم لألعاب القوى لعام بسبب كورونا
http://almnatiq.net/?p=851645
المناطق_رويترز

أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى، اليوم الأربعاء، تأجيل بطولة العالم المقررة في ولاية أوريغون الأمريكية في أغسطس 2021 إلى يوليو 2022 لتجنب التعارض مع الموعد الجديد لأولمبياد طوكيو

وقال الاتحاد الدولي لألعاب القوى في بيان إنه أقر الموعد الجديد بعد مناقشات مكثفة مع الأطراف المعنية في الرياضة

وستقام بطولة العالم لأم الألعاب في ولاية أوريغون الأمريكية عام 2022 بالفترة بين 15 و24 يوليو، بدلا من الفترة المقررة سابقا بين 6 و15 أغسطس 2021

وتأجلت دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 التي كانت مقررة في طوكيو بالفترة بين 24 يوليو و9 أغسطس إلى مواعيد مشابهة تقريبا في 2021 في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا

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