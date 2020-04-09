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فحص سكان وادي نمل في 72 ساعة.. ومكبرات صوت في اليمانية

فحص سكان وادي نمل في 72 ساعة.. ومكبرات صوت في اليمانية
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http://almnatiq.net/?p=851647
المناطق_الطائف

استعانت الفرق الصحية المتطوعة بالطائف بمكبرات الصوت وسط الأحياء السكنية، منها اليمانية، لنداء السكان وحثهم على الوقوف أمام أبواب منازلهم لفحص درجات الحرارة والتأكد من خلوّهم من أعراض كورونا

وبثت إدارة المشاركة المجتمعية مقاطع فيديو لتوعية وإرشاد المواطنين والمقيمين ودعوتهم للتفاعل والتقيد بالاحترازات الصحية. واستمرت مهمات الفرق في حي وادي النمل لنحو 72 ساعة في الفحص البصري على السكان، إذ يعد من أقدم الأحياء الشعبية. كما انتقلت الفرق إلى حي اليمانية وسط المدينة وهو من الأحياء القديمة وذات الشوارع الضيقة والبنايات المتراصة واستغرق فحص السكان نحو ٤٨ ساعة، وسيتم الانتقال للأحياء الشعبية التي يغلب على سكنها المقيمون لانخفاض أسعار إيجاراتها. وأكدت مصادر مطلعة أنه ستتم زيارات لغرف العزاب والمواقع التي يقطنونها داخل وخارج المحافظة لضمان الفحص البصري عليهم

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