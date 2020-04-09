احدث الأخبار

الأرصاد..الحرارة تلامس الـ40 درجة مئوية في عدة مناطق بالمملكة
أبرز المواد
 تأجيل رسوم اشتراكات المكاتب والشركات الهندسية لمدة 6 أشهر
أبرز المواد
 البر الرئيسي الصيني يسجل 63 حالة إصابة حديدة بكورونا وحالتي وفاة
أبرز المواد
 الغذاء والدواء: ضبط 27 مليون عبوة طبية وصيدلانية مخالفة خلال شهر كورونا
أبرز المواد
 الصحة تدعو من زار هذا المخبز في جدة ل عزل نفسه
أبرز المواد
 فحص سكان وادي نمل في 72 ساعة.. ومكبرات صوت في اليمانية
أبرز المواد
 تأجيل بطولة العالم لألعاب القوى لعام بسبب كورونا
أبرز المواد
 انكماش اقتصاد قطر مع تراجع أنشطة التعدين والمحاجر
أبرز المواد
 هل يتنقل المتزوج بأكثر من زوجة أثناء فترة منع التجول؟
أبرز المواد
 بلدية دومة الجندل تضبط عمالة حولت سكنها مستودعاً لحفظ وتحضير الأطعمة
منطقة الجوف
 ثمانية وفيات وإصابة يباشرها الهلال الأحمر بطريق بسيطا طبرجل
منطقة الجوف
 إغلاق ٤ محلات بمدينة سكاكا مخالفاً للاشتراطات الصحية
منطقة الجوف
الأرصاد..الحرارة تلامس الـ40 درجة مئوية في عدة مناطق بالمملكة

الأرصاد..الحرارة تلامس الـ40 درجة مئوية في عدة مناطق بالمملكة

أبرز المواد
تأجيل رسوم اشتراكات المكاتب والشركات الهندسية لمدة 6 أشهر

تأجيل رسوم اشتراكات المكاتب والشركات الهندسية لمدة 6 أشهر

أبرز المواد
البر الرئيسي الصيني يسجل 63 حالة إصابة حديدة بكورونا وحالتي وفاة

البر الرئيسي الصيني يسجل 63 حالة إصابة حديدة بكورونا وحالتي وفاة

أبرز المواد
الغذاء والدواء: ضبط 27 مليون عبوة طبية وصيدلانية مخالفة خلال شهر كورونا

الغذاء والدواء: ضبط 27 مليون عبوة طبية وصيدلانية مخالفة خلال شهر كورونا

أبرز المواد

الغذاء والدواء: ضبط 27 مليون عبوة طبية وصيدلانية مخالفة خلال شهر كورونا

الغذاء والدواء: ضبط 27 مليون عبوة طبية وصيدلانية مخالفة خلال شهر كورونا
http://almnatiq.net/?p=851648
المناطق_الرياض

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء أكثر من 27 مليون عبوة مستحضرات صيدلانية وتجميلية ومنتجات طبية مخالفة، وأغلقت 49 منشأة مخالفة، من خلال 15302 جولة تفتيشية على المنشآت الخاضعة لرقابتها خلال شهر مارس الماضي

وأوضحت «الغذاء والدواء» أن مفتشي الهيئة سجلوا 2049 مخالفة في منشآت الغذاء والدواء والأجهزة الطبية والتجميلية والمبيدات والأعلاف، وكشفوا 63 منشأة تزاول نشاطها دون ترخيص، وأوقفوا 9 خطوط إنتاج في منشآت. وأشارت الهيئة إلى أن الكميات المخالفة المضبوطة خلال الجولات التفتيشية بلغت 548911 كيلوغراماً من الغذاء، و407 لترات من المياه، و16.067.281 منتجاً طبياً، و2.534.963 عبوة من المستحضرات الصيدلانية، و8.664.704 عبوات من المنتجات التجميلية

وفيما يتعلق بالإرساليات الواردة عبر المنافذ الحدودية، أوضحت الهيئة أن مجموعها وصل إلى 28670 إرسالية، رفضت الهيئة 108 إرساليات منها، في حين بلغ عدد المنتجات الواردة نحو 130.411 منتجاً

روابط ذات صلة

الأرصاد..الحرارة تلامس الـ40 درجة مئوية في عدة مناطق بالمملكة

الأرصاد..الحرارة تلامس الـ40 درجة مئوية في عدة مناطق بالمملكة
تأجيل رسوم اشتراكات المكاتب والشركات الهندسية لمدة 6 أشهر

تأجيل رسوم اشتراكات المكاتب والشركات الهندسية لمدة 6 أشهر
البر الرئيسي الصيني يسجل 63 حالة إصابة حديدة بكورونا وحالتي وفاة

البر الرئيسي الصيني يسجل 63 حالة إصابة حديدة بكورونا وحالتي وفاة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*