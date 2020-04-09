الغذاء والدواء: ضبط 27 مليون عبوة طبية وصيدلانية مخالفة خلال شهر كورونا

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ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء أكثر من 27 مليون عبوة مستحضرات صيدلانية وتجميلية ومنتجات طبية مخالفة، وأغلقت 49 منشأة مخالفة، من خلال 15302 جولة تفتيشية على المنشآت الخاضعة لرقابتها خلال شهر مارس الماضي

وأوضحت «الغذاء والدواء» أن مفتشي الهيئة سجلوا 2049 مخالفة في منشآت الغذاء والدواء والأجهزة الطبية والتجميلية والمبيدات والأعلاف، وكشفوا 63 منشأة تزاول نشاطها دون ترخيص، وأوقفوا 9 خطوط إنتاج في منشآت. وأشارت الهيئة إلى أن الكميات المخالفة المضبوطة خلال الجولات التفتيشية بلغت 548911 كيلوغراماً من الغذاء، و407 لترات من المياه، و16.067.281 منتجاً طبياً، و2.534.963 عبوة من المستحضرات الصيدلانية، و8.664.704 عبوات من المنتجات التجميلية

وفيما يتعلق بالإرساليات الواردة عبر المنافذ الحدودية، أوضحت الهيئة أن مجموعها وصل إلى 28670 إرسالية، رفضت الهيئة 108 إرساليات منها، في حين بلغ عدد المنتجات الواردة نحو 130.411 منتجاً