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الأمين العام لمجلس التعاون يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في اليمن

الأمين العام لمجلس التعاون يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في اليمن

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الأمين العام لمجلس التعاون يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في اليمن

الأمين العام لمجلس التعاون يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في اليمن
http://almnatiq.net/?p=851663
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رحب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، بإعلان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين اعتباراً من اليوم الخميس 9 أبريل، قابلة للتمديد.
وأعرب معاليه عن أمله أن يُسهم هذا الإعلان في تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين لبحث خطوات وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن، وخطوات بناء الثقة، واستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية للوصول إلى مشاورات بين الأشقاء اليمنيين للتوصل إلى حل سياسي شامل.
وأكد الدكتور الحجرف دعم مجلس التعاون لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة في 23 مارس لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم لتركيز الجهود على مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، ودعا الحوثيين للاستجابة بإيقاف إطلاق نار دائم وتكثيف الجهود لمواجهة هذا الوباء ومنع انتشاره في اليمن، والانخراط مع المبعوث الأممي لإنهاء الصراع والتوصل إلى حل سياسي، على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216.

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