تأجيل رسوم اشتراكات المكاتب والشركات الهندسية لمدة 6 أشهر

قرر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين في اجتماعه الافتراضي “عن بعد” الذي عقده مساء أمس تأجيل رسوم اشتراكات المكاتب والشركات الهندسية في الهيئة لمدة ستة أشهر لتراخيص المكاتب والشركات المنتهية قبل 3 أشهر، أو التي ستنتهي تراخيصها بعد 3 أشهر من تاريخ السادس من شهر أبريل 2020م.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس سعد بن محمد الشهراني أن هذا القرار يأتي متماشيا مع إجراءات وجهود الحكومة في التعامل مع جائحة كورونا التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية، وتقديرا للوضع الذي تمر به المكاتب والشركات الهندسية في المملكة .

وبين أن مجلس إدارة الهيئة قرر في اجتماعه الافتراضي “عن بعد”، دعم وتكثيف وتسخير وتسهيل الإجراءات وبشكل مباشر لعمليات التواصل الإلكترونية للمهندسين والفنيين والأخصائيين، إلى جانب المكاتب والشركات الهندسية، حيث قامت الهيئة باستحداث تفاعل مباشر في الموقع الإلكتروني للهيئة، خاصة في الخدمات الأكثر طلبا واستفسارا.

وكشف رئيس مجلس إدارة الهيئة، أنه تم خلال الاجتماع الافتراضي فتح خيارات تجديد تراخيص المكاتب والشركات الهندسية من خلال مُدَدٌ مختلفة، بحيث يمكن للشركة أو المكتب الهندسي اختيار مدة الترخيص، الذي يتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات حسب رغبة صاحب المنشأة، بدلاً من الزامهم بتجديد 3 سنوات كما كان في السابق.

يذكر أن الهيئة السعودية للمهندسين تعتزم اعتماد حزمة من القرارات الجديدة تتعلق بإطلاق الدورات عن بعد ومنصة لتقديم الاستشارات الهندسية عن بعد وغيرها تماشيا مع الإجراءات الحكومية للوقاية من أي تداعيات سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتسهيلاً على المواطنين والمقيمين، وبما يدعم سير العمل في الهيئة واستمراريته.