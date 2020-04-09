احدث الأخبار

تدريب 4000 من الباحثين والباحثات عن عمل في مجالات العقارات بالرياض
أبرز المواد
 أمطار ليلة الجمعة.. الحصيني يتوقع ملامح خارطة الهطولات
أبرز المواد
 خطر موجة “كورونا” الثانية.. دراسة تحذّر: لا لحرية الحركة إلا في حالة واحدة
أبرز المواد
 إیران: عدد وفيات کورونا في 246 مدینة یفوق 22 ألف شخص
أبرز المواد
 ارتفاع قياسي في وفيات كورونا بنيويورك ونيوجيرزي
أبرز المواد
 108202 حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا والوفيات 2107
أبرز المواد
 الأرصاد..الحرارة تلامس الـ40 درجة مئوية في عدة مناطق بالمملكة
أبرز المواد
 تأجيل رسوم اشتراكات المكاتب والشركات الهندسية لمدة 6 أشهر
أبرز المواد
 البر الرئيسي الصيني يسجل 63 حالة إصابة حديدة بكورونا وحالتي وفاة
أبرز المواد
 الغذاء والدواء: ضبط 27 مليون عبوة طبية وصيدلانية مخالفة خلال شهر كورونا
أبرز المواد
 الصحة تدعو من زار هذا المخبز في جدة ل عزل نفسه
أبرز المواد
 فحص سكان وادي نمل في 72 ساعة.. ومكبرات صوت في اليمانية
أبرز المواد
تدريب 4000 من الباحثين والباحثات عن عمل في مجالات العقارات بالرياض

تدريب 4000 من الباحثين والباحثات عن عمل في مجالات العقارات بالرياض

أبرز المواد
أمطار ليلة الجمعة.. الحصيني يتوقع ملامح خارطة الهطولات

أمطار ليلة الجمعة.. الحصيني يتوقع ملامح خارطة الهطولات

أبرز المواد
خطر موجة “كورونا” الثانية.. دراسة تحذّر: لا لحرية الحركة إلا في حالة واحدة

خطر موجة “كورونا” الثانية.. دراسة تحذّر: لا لحرية الحركة إلا في حالة واحدة

أبرز المواد
إیران: عدد وفيات کورونا في 246 مدینة یفوق 22 ألف شخص

إیران: عدد وفيات کورونا في 246 مدینة یفوق 22 ألف شخص

أبرز المواد

تدريب 4000 من الباحثين والباحثات عن عمل في مجالات العقارات بالرياض

تدريب 4000 من الباحثين والباحثات عن عمل في مجالات العقارات بالرياض
http://almnatiq.net/?p=851687
المناطق_الرياض

تنفذ غرفة الرياض ممثلة باللجنة العقارية بالتعاون مع المعهد العقاري السعودي، الأربعاء 15 إبريل عددا من الدورات التدريبية عن بعد ، تستهدف 4000 من الطلاب والطالبات الباحثين عن عمل.
وبين عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة العقارية عائض الوبري أن الدورات التدريبية تأتي انطلاقا من إحدى الأهداف الرئيسية التي تضطلع بها غرفة الرياض في خدمة قطاع الأعمال ومنتسبيه والمستفيدين من خدماته، عبر تهيئة وتدريب وتمكين الطاقات الوطنية من العمل داخل القطاع الخاص بكفاءة واقتدار من خلال تدريب متخصص، مشيراً أن الدورات المقدمة تأتي امتدادا للآلاف من برامج التدريب المجانية التي أطلقتها الغرفة مؤخراً .

وأضاف أن الدورات المقدمة عند بعد من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة السِادسة مساء ، تغطي أربع مجالات عقارية هي: مقدمة إدارة المرافق، ومقدمة الوساطة العقارية، ومقدمة اتحاد الملاك، ومقدمة التسويق العقاري، لافتاً إلى أن كل دورة تستوعب حتى 1000 متدرب، بما مجموعه 4000 ملتحق بالدورة بواقع ساعتين لكل دورة تدريبية ويمنح المتدرب بعد إتمامها شهادة حضور.

وبين الوبرى أن الدورات التدريبية للقطاع العقاري تأتي كعنصر ينسجم مع الطفرة العقارية التي تعيشها المملكة ومتطلباته الفرعية من خدمات وتسويق، مشيراً أن الغرفة تعتمد في برامجها التدريبية عن بعد على قدرات الغرفة وبنيتها التقنية المتمكنة وخدماتها الالكترونية المقدمة لقطاع الأعمال ولقطاع التأهيل والتدريب والتوظيف .

روابط ذات صلة

أمطار ليلة الجمعة.. الحصيني يتوقع ملامح خارطة الهطولات

أمطار ليلة الجمعة.. الحصيني يتوقع ملامح خارطة الهطولات
خطر موجة “كورونا” الثانية.. دراسة تحذّر: لا لحرية الحركة إلا في حالة واحدة

خطر موجة “كورونا” الثانية.. دراسة تحذّر: لا لحرية الحركة إلا في حالة واحدة
إیران: عدد وفيات کورونا في 246 مدینة یفوق 22 ألف شخص

إیران: عدد وفيات کورونا في 246 مدینة یفوق 22 ألف شخص

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*