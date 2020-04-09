تدريب 4000 من الباحثين والباحثات عن عمل في مجالات العقارات بالرياض

تنفذ غرفة الرياض ممثلة باللجنة العقارية بالتعاون مع المعهد العقاري السعودي، الأربعاء 15 إبريل عددا من الدورات التدريبية عن بعد ، تستهدف 4000 من الطلاب والطالبات الباحثين عن عمل.

وبين عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة العقارية عائض الوبري أن الدورات التدريبية تأتي انطلاقا من إحدى الأهداف الرئيسية التي تضطلع بها غرفة الرياض في خدمة قطاع الأعمال ومنتسبيه والمستفيدين من خدماته، عبر تهيئة وتدريب وتمكين الطاقات الوطنية من العمل داخل القطاع الخاص بكفاءة واقتدار من خلال تدريب متخصص، مشيراً أن الدورات المقدمة تأتي امتدادا للآلاف من برامج التدريب المجانية التي أطلقتها الغرفة مؤخراً .

وأضاف أن الدورات المقدمة عند بعد من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة السِادسة مساء ، تغطي أربع مجالات عقارية هي: مقدمة إدارة المرافق، ومقدمة الوساطة العقارية، ومقدمة اتحاد الملاك، ومقدمة التسويق العقاري، لافتاً إلى أن كل دورة تستوعب حتى 1000 متدرب، بما مجموعه 4000 ملتحق بالدورة بواقع ساعتين لكل دورة تدريبية ويمنح المتدرب بعد إتمامها شهادة حضور.

وبين الوبرى أن الدورات التدريبية للقطاع العقاري تأتي كعنصر ينسجم مع الطفرة العقارية التي تعيشها المملكة ومتطلباته الفرعية من خدمات وتسويق، مشيراً أن الغرفة تعتمد في برامجها التدريبية عن بعد على قدرات الغرفة وبنيتها التقنية المتمكنة وخدماتها الالكترونية المقدمة لقطاع الأعمال ولقطاع التأهيل والتدريب والتوظيف .