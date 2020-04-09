احدث الأخبار

الجبير: وقف إطلاق النار في اليمن فرصة لاتفاق شامل
أبرز المواد
 هل تم إلغاء ضريبة القيمة المضافة؟.. «الزكاة والدخل» توضح
أبرز المواد
 حساب المواطن: بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل للدفعة 29
أبرز المواد
 “هدف”: التحاق 25 ألف مواطن ومواطنة بمبادرة دعم التوظيف لدعم أجور السعوديين في القطاع الخاص حتى 50%
أبرز المواد
 التعليم: إلغاء أقسام المتابعة وإنشاء وحدتين لـ«الشكاوى» و«الالتزام بالدوام»
أبرز المواد
 أسعار النفط ترتفع بفضل التفاؤل من اجتماع أوبك+
أبرز المواد
 تدريب 4000 من الباحثين والباحثات عن عمل في مجالات العقارات بالرياض
أبرز المواد
 أمطار ليلة الجمعة.. الحصيني يتوقع ملامح خارطة الهطولات
أبرز المواد
 خطر موجة “كورونا” الثانية.. دراسة تحذّر: لا لحرية الحركة إلا في حالة واحدة
أبرز المواد
 إیران: عدد وفيات کورونا في 246 مدینة یفوق 22 ألف شخص
أبرز المواد
 ارتفاع قياسي في وفيات كورونا بنيويورك ونيوجيرزي
أبرز المواد
 108202 حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا والوفيات 2107
أبرز المواد
الجبير: وقف إطلاق النار في اليمن فرصة لاتفاق شامل

الجبير: وقف إطلاق النار في اليمن فرصة لاتفاق شامل

أبرز المواد
هل تم إلغاء ضريبة القيمة المضافة؟.. «الزكاة والدخل» توضح

هل تم إلغاء ضريبة القيمة المضافة؟.. «الزكاة والدخل» توضح

أبرز المواد
حساب المواطن: بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل للدفعة 29

حساب المواطن: بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل للدفعة 29

أبرز المواد
“هدف”: التحاق 25 ألف مواطن ومواطنة بمبادرة دعم التوظيف لدعم أجور السعوديين في القطاع الخاص حتى 50%

“هدف”: التحاق 25 ألف مواطن ومواطنة بمبادرة دعم التوظيف لدعم أجور السعوديين في القطاع الخاص حتى 50%

أبرز المواد

الجبير: وقف إطلاق النار في اليمن فرصة لاتفاق شامل

الجبير: وقف إطلاق النار في اليمن فرصة لاتفاق شامل
http://almnatiq.net/?p=851705
المناطق-يوسف المطيري

أكد معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل بن احمد الجبير أن وقف إطلاق النار في اليمن “فرصة لاتفاق شامل”.
وكتب الجبير، على حسابه بموقع تويتر” أن وقف إطلاق النار جاء استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة الشهر الماضي لوقف إطلاق النار والتهدئة في اليمن، والدعوة إلى البدء في مفاوضات مباشرة بين الأطراف اليمنية للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد”.
وتابع :”نأمل أن يساعد وقف إطلاق النار في تسهيل الاجتماع الذي دعا إليه المبعوث الأممي إلى اليمن، بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين وممثلين عسكريين من التحالف (الذي تقوده السعودية)، للعمل مع الأمم المتحدة على تنفيذ اتفاق شامل ودائم لوقف إطلاق النار”.
وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي قد أعلن أن قيادة القوات المشتركة للتحالف قررت بدء وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الخميس، قابلين للتمديد.

روابط ذات صلة

هل تم إلغاء ضريبة القيمة المضافة؟.. «الزكاة والدخل» توضح

هل تم إلغاء ضريبة القيمة المضافة؟.. «الزكاة والدخل» توضح
حساب المواطن: بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل للدفعة 29

حساب المواطن: بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل للدفعة 29
“هدف”: التحاق 25 ألف مواطن ومواطنة بمبادرة دعم التوظيف لدعم أجور السعوديين في القطاع الخاص حتى 50%

“هدف”: التحاق 25 ألف مواطن ومواطنة بمبادرة دعم التوظيف لدعم أجور السعوديين في القطاع الخاص حتى 50%

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*