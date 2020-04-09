“جوجل” تمنع موظفيها من استخدام “زووم”

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تعتزم شركة جوجل منع موظفيها من استخدام تطبيق “زووم” الخاص بعقد المؤتمرات عبر الفيديو، وسط مخاوف تتعلق بالأمن الإلكتروني والخصوصية.

ونقل موقع “بازفيد” الإخباري في وقت متأخر، أمس الأربعاء، عن متحدث باسم الشركة، أن التطبيق لا يفي بمتطلبات جوجل الأمنية.

وأضاف المتحدث أنه بإمكان الموظفين، رغم ذلك، استخدام التطبيق بشكل خاص على متصفح الإنترنت الخاص بهم أو على هواتفهم الذكية.

وفي تطور متصل، قامت إدارة “زووم”، بتعيين كبير مسؤولي الأمن السابق في شركة “فيسبوك”، أليكس ستاموس، في منصب مستشار؛ بهدف تعزيز الأمن الإلكتروني؛ حيث أدى النمو الهائل في أعداد مستخدمي التطبيق إلى انتقاد واسع النطاق لسلامة بيانات المستخدمين.

وقالت “زووم” في وقت متأخر أمس الأربعاء، بالتوقيت المحلي: “إنه (ستاموس) من عشاق منصتنا وسيساعدنا بلا شك في تطبيق أفضل الضوابط والممارسات في فئتها”.

يشار إلى أن ملايين الأشخاص اضطروا إلى العمل من المنزل في ظل جائحة فيروس كورونا؛ مما تَسَبّب في ضغط هائل على تطبيق “زووم”.

ووفقًا لـ”زووم”، ارتفع عدد المستخدمين من 10 ملايين شخص في ديسمبر إلى 200 مليون في مارس الماضي؛ حيث يتم استخدام التطبيق من جانب 90 ألف مدرسة في 20 دولة.

وتعرضت “زووم” لانتقادات بسبب مخاوف كثيرة تتعلق بخصوصية البيانات، واعترف الرئيس التنفيذي إريك يوان مؤخرًا بأنه تم توجيه بعض بيانات المستخدمين “عن طريق الخطأ” عبر الخوادم الإلكترونية في الصين.