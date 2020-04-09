احدث الأخبار

علماء يابانيون : فيروس كورونا قد يتلف رئة المصاب حتى دون أعراض
أبرز المواد
 عدد المصابين بـ كورونا في العالم تخطى 1,5 مليون
أبرز المواد
 حساب المواطن : 71 مليار ريال إجمالي الدفعات
أبرز المواد
 أمين القصيم: مراقبة الأسواق أولوية قصوى وعلى مدار الساعة للمحافظة على الصحة العامة
منطقة القصيم
  كشافة “تعليم القصيم” تشارك بمكافحة “كورونا”
منطقة القصيم
 قرقاش عن وقف إطلاق النار في اليمن: قرار حكيم ومسؤول ومهم
أبرز المواد
 الأمين العام لمجلس التعاون يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في اليمن
أبرز المواد
 “جوجل” تمنع موظفيها من استخدام “زووم”
أبرز المواد
 الجبير: وقف إطلاق النار في اليمن فرصة لاتفاق شامل
أبرز المواد
 هل تم إلغاء ضريبة القيمة المضافة؟.. «الزكاة والدخل» توضح
أبرز المواد
 حساب المواطن: بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل للدفعة 29
أبرز المواد
 “هدف”: التحاق 25 ألف مواطن ومواطنة بمبادرة دعم التوظيف لدعم أجور السعوديين في القطاع الخاص حتى 50%
أبرز المواد
علماء يابانيون : فيروس كورونا قد يتلف رئة المصاب حتى دون أعراض

علماء يابانيون : فيروس كورونا قد يتلف رئة المصاب حتى دون أعراض

أبرز المواد
عدد المصابين بـ كورونا في العالم تخطى 1,5 مليون

عدد المصابين بـ كورونا في العالم تخطى 1,5 مليون

أبرز المواد
حساب المواطن : 71 مليار ريال إجمالي الدفعات

حساب المواطن : 71 مليار ريال إجمالي الدفعات

أبرز المواد
أمين القصيم: مراقبة الأسواق أولوية قصوى وعلى مدار الساعة للمحافظة على الصحة العامة

أمين القصيم: مراقبة الأسواق أولوية قصوى وعلى مدار الساعة للمحافظة على الصحة العامة

منطقة القصيم

أمين القصيم: مراقبة الأسواق أولوية قصوى وعلى مدار الساعة للمحافظة على الصحة العامة

أمين القصيم: مراقبة الأسواق أولوية قصوى وعلى مدار الساعة للمحافظة على الصحة العامة
http://almnatiq.net/?p=851717
hgمناطق - بريدة

تكثف أمانة منطقة القصيم تطبيق الاشتراطات التنظيمية والرقابية في سوق الخضار والفواكة المركزي بمدينة بريدة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها لمكافحة فيروس كورونا.
وقام أمين منطقة القصيم م.محمد بن مبارك المجلي صباح اليوم الخميس بجولة تفقدية بمشاركة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان الصوينع ومدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة القصيم المهندس فهد الحربي ، لمتابعة تطبيق الإجراءات التنظيمية والاحترازية في سوق الخضار المركزي بمدينة بريدة بالإضافة إلى أسواق مدينة الأنعام.
هذا وتُخضع أمانة منطقة القصيم المحاصيل الزراعية الواردة لسوق الخضار المركزي بمدينة بريدة إلى أعمال الفحص المخبري بمختبر الأمانة لسلامة الأغذية بعد أن يقوم فريق مختص من المختبر بأخذ عينات من الخضروات المعروضة في السوق وفحصها مخبرياً ومتابعة سلامتها وفق المعايير المعتمدة عالمياً.
وأكد أمين منطقة القصيم م.محمد المجلي بأن أمانة المنطقة وبتوجيه ودعم متواصل من سمو أمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد الحقيل تبذل طاقتها القصوى وعلى مدار الساعة لمراقبة الأسواق والمراكز التجارية ، موكداً أن هذا الأمر أولوية قصوى خصوصاً في هذه المرحلة للمحافظة على سلامة المستفيدين وسلامة المنتجات الغذائية والمحافظة على مستوى توفرها بالأسواق ، وتطبيق الأنظمة والتعليمات الاحترازية المعتمدة لهذه المرحلة ، مشدداً بأهمية تعاون الجميع مع ذلك للمصلحة العامة.

روابط ذات صلة

 كشافة “تعليم القصيم” تشارك بمكافحة “كورونا”

 كشافة “تعليم القصيم” تشارك بمكافحة “كورونا”
غرفة البكيرية تدشن نظام التصديق الإلكتروني “خلك في بيتك وحنا نخدمك”

غرفة البكيرية تدشن نظام التصديق الإلكتروني “خلك في بيتك وحنا نخدمك”
100 ساعة تدريبية للتطوير المهني في تعليم القصيم

100 ساعة تدريبية للتطوير المهني في تعليم القصيم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*