أمين القصيم: مراقبة الأسواق أولوية قصوى وعلى مدار الساعة للمحافظة على الصحة العامة

تكثف أمانة منطقة القصيم تطبيق الاشتراطات التنظيمية والرقابية في سوق الخضار

المركزي بمدينة بريدة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها لمكافحة فيروس كورونا.

وقام أمين منطقة القصيم م.محمد بن مبارك المجلي صباح اليوم الخميس بجولة تفقدية بمشاركة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان الصوينع

عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة القصيم المهندس فهد الحربي ، لمتابعة تطبيق الإجراءات التنظيمية والاحترازية في سوق الخضار المركزي بمدينة بريدة بالإضافة إلى أسواق مدينة الأنعام.

هذا وتُخضع أمانة منطقة القصيم المحاصيل الزراعية الواردة لسوق الخضار المركزي بمدينة بريدة إلى أعمال الفحص المخبري بمختبر الأمانة لسلامة الأغذية بعد أن يقوم فريق مختص من المختبر بأخذ عينات من الخضروات المعروضة في السوق وفحصها مخبرياً ومتابعة سلامتها وفق المعايير المعتمدة عالمياً.

وأكد أمين منطقة القصيم م.محمد المجلي بأن أمانة المنطقة وبتوجيه ودعم متواصل من سمو أمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد الحقيل تبذل طاقتها القصوى وعلى مدار الساعة لمراقبة الأسواق والمراكز التجارية ، موكداً أن هذا الأمر أولوية قصوى خصوصاً في هذه المرحلة للمحافظة على سلامة المستفيدين وسلامة المنتجات الغذائية والمحافظة على مستوى توفرها بالأسواق ، وتطبيق الأنظمة والتعليمات الاحترازية المعتمدة لهذه المرحلة ، مشدداً بأهمية تعاون الجميع مع ذلك للمصلحة العامة.