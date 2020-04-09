احدث الأخبار

عدد المصابين بـ كورونا في العالم تخطى 1,5 مليون
أبرز المواد
 حساب المواطن : 71 مليار ريال إجمالي الدفعات
أبرز المواد
 أمين القصيم: مراقبة الأسواق أولوية قصوى وعلى مدار الساعة للمحافظة على الصحة العامة
منطقة القصيم
  كشافة “تعليم القصيم” تشارك بمكافحة “كورونا”
منطقة القصيم
 قرقاش عن وقف إطلاق النار في اليمن: قرار حكيم ومسؤول ومهم
أبرز المواد
 الأمين العام لمجلس التعاون يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في اليمن
أبرز المواد
 “جوجل” تمنع موظفيها من استخدام “زووم”
أبرز المواد
 الجبير: وقف إطلاق النار في اليمن فرصة لاتفاق شامل
أبرز المواد
 هل تم إلغاء ضريبة القيمة المضافة؟.. «الزكاة والدخل» توضح
أبرز المواد
 حساب المواطن: بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل للدفعة 29
أبرز المواد
 “هدف”: التحاق 25 ألف مواطن ومواطنة بمبادرة دعم التوظيف لدعم أجور السعوديين في القطاع الخاص حتى 50%
أبرز المواد
 التعليم: إلغاء أقسام المتابعة وإنشاء وحدتين لـ«الشكاوى» و«الالتزام بالدوام»
أبرز المواد
عدد المصابين بـ كورونا في العالم تخطى 1,5 مليون

عدد المصابين بـ كورونا في العالم تخطى 1,5 مليون

أبرز المواد
حساب المواطن : 71 مليار ريال إجمالي الدفعات

حساب المواطن : 71 مليار ريال إجمالي الدفعات

أبرز المواد
أمين القصيم: مراقبة الأسواق أولوية قصوى وعلى مدار الساعة للمحافظة على الصحة العامة

أمين القصيم: مراقبة الأسواق أولوية قصوى وعلى مدار الساعة للمحافظة على الصحة العامة

منطقة القصيم
 كشافة “تعليم القصيم” تشارك بمكافحة “كورونا”

 كشافة “تعليم القصيم” تشارك بمكافحة “كورونا”

منطقة القصيم

عدد المصابين بـ كورونا في العالم تخطى 1,5 مليون

عدد المصابين بـ كورونا في العالم تخطى 1,5 مليون
http://almnatiq.net/?p=851735
المناطق - وكالات

تخطت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم 1,5 مليون شخص وفق تعداد وضعته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية الخميس في الساعة 5,30 ت غ.

وتم إحصاء ما لا يقل عن 1502478 إصابة من بينها 87320 وفاة في 192 بلدًا ومنطقة، في طليعتها الولايات المتحدة (432132) إصابة من بينها 14817 وفاة، الدولة التي تسجل أسرع تفشيا للوباء، وإسبانيا 146690 إصابة من بينها 14555 وفاة وإيطاليا 139422 إصابة من بينها 17669 وفاة. وتبقى أوروبا القارة الأكثر تضررا جراء الفيروس إذ تحصي أكبر عدد من الإصابات (772592) والوفيات (61118)، وكلها أرقام لا تمثل سوى جزء من الحصيلة الفعلية لانتشار الفيروس.

روابط ذات صلة

حساب المواطن : 71 مليار ريال إجمالي الدفعات

حساب المواطن : 71 مليار ريال إجمالي الدفعات
قرقاش عن وقف إطلاق النار في اليمن: قرار حكيم ومسؤول ومهم

قرقاش عن وقف إطلاق النار في اليمن: قرار حكيم ومسؤول ومهم
الأمين العام لمجلس التعاون يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في اليمن

الأمين العام لمجلس التعاون يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في اليمن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*