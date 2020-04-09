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علماء يابانيون : فيروس كورونا قد يتلف رئة المصاب حتى دون أعراض

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علماء يابانيون : فيروس كورونا قد يتلف رئة المصاب حتى دون أعراض

علماء يابانيون : فيروس كورونا قد يتلف رئة المصاب حتى دون أعراض
http://almnatiq.net/?p=851738
المناطق - وكالات

خلص علماء يابانيون بعد دراستهم لحالات مصابين بفيروس كورونا المستجد COVID-19 إلى أنهم يتعرضون لتلف في الرئة حتى لو كان المرض دون أعراض، وهو ما اعتبروه أمرا خطيرا.

وحسبما أفادت المصادر الطبية، فإن الدراسة اعتمدت على نتائج التصوير المقطعي للأشخاص المصابين بالفيروس من ركاب سفينة “دياموند برينسيس”. ونشرت نتائج الدراسة بوابة جمعية الأشعة بأمريكا الشمالية.

وتبين أن من بين 104 أشخاص أصيبوا بالعدوى على متن السفينة، لم يكن لدى 76 أعراض. ومع ذلك، وجدت غالبية المرضى “غير المصحوبين بأعراض” (41 شخصا) تغيرات في رئتيهم، “تأثير الزجاج المصنفر”.

وبناء على هذه البيانات، توصل العلماء اليابانيون إلى استنتاج مفاده أنه حتى مع مسار المرض بدون أعراض، فإنه يحدث تلف في الرئة.

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