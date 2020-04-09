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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 7006.24 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 7006.24 نقطة
http://almnatiq.net/?p=851749
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 6.90 نقطة ليقفل عند مستوى 7006.24 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.8 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 235 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 200 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 88 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 94 شركة على تراجع.
وكانت أسهم طباعة وتغليف، والإنماء طوكيو م، والخزف السعودي، وأسمنت نجران، وأسمنت أم القرى الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات تكافل الراجحي، وسبكيم العالمية، ونادك، وأسواق عبدالله العثيم، وأسواق المزرعة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 4.54% .
فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وأرامكو السعودية، وأسمنت نجران، والراجحي، وسيرا هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، وأرامكو السعودية، وسابك، اس تي سي هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 12.73 نقطة ليقفل عند مستوى 6286.71 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 12 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 360 ألف سهم تقاسمتها 829 صفقة.

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