صحة حفر الباطن تخصص فريقًا متخصصًا لتقديم الاستشارات النفسية حول فيروس كورونا

المناطق - حفرالباطن

أطلقت مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن مبادرة الاستشارات النفسية حول فيروس كورونا ويقدمها فريقًا متخصصاً في الطب النفسي حيث يجيب الفريق على استفسارات وتساؤلات المواطنين والمقيمين المرتبطة بفيروس كورونا في منازلهم دون الحاجة لمراجعة المستشفى.

وجاءت هذه المبادرة ضمن المبادرات التي أطلقتها صحة حفر الباطن والتي تساهم في تقديم الدعم اللازم لتهيئة الجوانب الصحية والنفسية للمستفيدين، كما يستقبل الفريق الطبي الاستشارات الهاتفية من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة (9 صباحاً) حتى الساعة (12 ظهراً) وذلك عبر الهاتف المخصص للاستشارات الطبية

0509025753

والجدير بالذكر أن صحة حفر الباطن نفذت العديد من المبادرات والخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين في منازلهم دون الحاجة لمراجعة المستشفى،وذلك حفاظًا على سلامتهم.