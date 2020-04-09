بلدية القطيف تتلف ٣٦٠ كلغ من الأسماك الفاسدة

المناطق - القطيف

اتلفت بلدية محافظة القطيف، مؤخراً، أكثر من ٣٦٠ كلغم من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بسبب سوء الحفظ والتخزين، ضمن جولات البلدية لحملة الرقابة البلدية، واستمرارا لجهود أمانة المنطقة الشرقية، من خلال وتيرة أعمالها الرقابية بأسواق النفع العامة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار ‎فيروس كورونا.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف، المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني، أن البلدية قامت في إطار مسؤولياتها في مراقبة الأسواق والمحلات التجارية، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والفنية بعمل جولة تفتيشية على أسواق الأسماك في المحافظة.

وبين أن البلدية تقوم بتكثيف نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد أن الجولات التفتيشية تأتي استكمالاً للحملة التي أطلقتها البلدية على جميع المطاعم والأسواق ومراكز التسوّق في مختلف أنحاء المحافظة، لافتاً إلى أن الجولات، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم والأسماك والمواد الغذائية التالفة، مشيراً إلى أن الفرق الرقابية قامت بجولة تفتيشية على بسطات سوق الأسماك، من أجل الوقوف على نوعية البضاعة المعروضة، مبيناً أن الجولة أسفرت عن ضبط ومصادرة مئات من الأسماك والروبيان الفاسدة، مضيفاً أن البلدية عمدت لاتخاذ الإجراءات النظامية تجاه الباعة المخالفين بالإضافة لإتلاف الأسماك والروبيان الفاسدة.

وبين أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات الرقابية المفاجئة وبخاصة على المحلات الصحية، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق كل مخالف، داعيا المواطنين للتعاون مع البلدية في الإبلاغ عن أي اشتباه لوجود أسماك أو لحوم فاسدة أو ممارسات غير سليمة في الأسواق من خلال مركز 940.