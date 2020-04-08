الأمير فيصل بن خالد يرأس اجتماع خدمات شركات الاتصالات بالحدود الشمالية عبر الاتصال المرئي

المناطق - عرعر

‏‎ رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية عبر الاتصال المرئي اليوم, اجتماع خدمات شركات الإتصالات بالمنطقة، بحضور مدير فرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المنطقة الشرقية المشرف على المنطقة الشمالية، وقيادات الفروع لشركات الاتصالات السعودية ، وموبايلي ، وزين .

وناقش الاجتماع آليات التفعيل والتواصل للجهود التكاملية المشتركة بين قطاعي التعليم والاتصالات لدعم منظومة “التعليم عن بُعد” خلال مدة تعليق الدراسة في مؤسسات التعليم العام والجامعي والفني الحكومي، وذلك على خلفية الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما بحث الاجتماع تقديم الحلول التقنية والحلول التعليمية لضمان سير العملية التعليمية، وأهمية توفير خدمات الإنترنت لروابط قنوات ومنصات البث المعلنة للتعليم عن بُعد في المراكز والهجر في المنطقة .

شارك في الاجتماع مستشار سمو أمير المنطقة حسين الجحدلي .