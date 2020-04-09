احدث الأخبار

الجامعة العربية تُرحب بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن وقف إطلاق النار
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن خالد يرأس اجتماع خدمات شركات الاتصالات بالحدود الشمالية عبر الاتصال المرئي
منطقة الحدود الشمالية
 بلدية القطيف تتلف ٣٦٠ كلغ من الأسماك الفاسدة
المنطقة الشرقية
 صحة حفر الباطن تخصص فريقًا متخصصًا لتقديم الاستشارات النفسية حول فيروس كورونا
المنطقة الشرقية
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 7006.24 نقطة
أبرز المواد
 كيف وصل كورونا لحاملة الطائرات الفرنسية ” شارل ديجول ” وهي تجوب أعالي البحار
أبرز المواد
 صحيفة إسبانية: نصائح النبي محمد ﷺ لمواجهة كورونا مذهلة
أبرز المواد
 علماء يابانيون : فيروس كورونا قد يتلف رئة المصاب حتى دون أعراض
أبرز المواد
 عدد المصابين بـ كورونا في العالم تخطى 1,5 مليون
أبرز المواد
 حساب المواطن : 71 مليار ريال إجمالي الدفعات
أبرز المواد
 أمين القصيم: مراقبة الأسواق أولوية قصوى وعلى مدار الساعة للمحافظة على الصحة العامة
منطقة القصيم
  كشافة “تعليم القصيم” تشارك بمكافحة “كورونا”
منطقة القصيم
الجامعة العربية تُرحب بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن وقف إطلاق النار

الجامعة العربية تُرحب بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن وقف إطلاق النار

أبرز المواد
الأمير فيصل بن خالد يرأس اجتماع خدمات شركات الاتصالات بالحدود الشمالية عبر الاتصال المرئي

الأمير فيصل بن خالد يرأس اجتماع خدمات شركات الاتصالات بالحدود الشمالية عبر الاتصال المرئي

منطقة الحدود الشمالية
بلدية القطيف تتلف ٣٦٠ كلغ من الأسماك الفاسدة

بلدية القطيف تتلف ٣٦٠ كلغ من الأسماك الفاسدة

المنطقة الشرقية
صحة حفر الباطن تخصص فريقًا متخصصًا لتقديم الاستشارات النفسية حول فيروس كورونا

صحة حفر الباطن تخصص فريقًا متخصصًا لتقديم الاستشارات النفسية حول فيروس كورونا

المنطقة الشرقية

الجامعة العربية تُرحب بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن وقف إطلاق النار

الجامعة العربية تُرحب بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن وقف إطلاق النار
http://almnatiq.net/?p=851768
المناطق - واس

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، وقف إطلاق النار في جميع مناطق العمليات في اليمن لمدة أسبوعين، مطالبًا ميليشيا الحوثي بإظهار الالتزام والتجاوب مع هذه المبادرة التي تُمثل فرصة نادرة لوقف نزيف الدم في اليمن.
ووجه الأمين العام للجامعة العربية فى بيان له اليوم الشكر لقيادة المملكة العربية السعودية على هذا الموقف، مُتمنيًا أن تسكت المدافع على مختلف الجبهات العربية المُشتعلة، خاصة في سوريا وليبيا.
وعد أبوالغيط، الشعب اليمني الرابح الأول من هذه المبادرة المهمة التي تجسّد حس المسؤولية وإدراكًا لخطورة التحدي الذي يواجه الجميع في الوقت الحالي، والذي يقتضي تكاتفًا وتراحمًا من أجل مواجهة وباء كورونا العالمي.
وأوضح الأمين العام للجامعة العربية أن إعلان التحالف وقف إطلاق النار يضع ميليشيا الحوثي أمام مسؤولياتها، مشيرًا إلى أن الشعب اليمني الذي أنهكته سنوات الحرب ينتظر من الحوثيين الانخراط في عملية سلام جادة تُفضي إلى اتفاق سلام شامل يضع حدًا للأزمة اليمنية ويحفظ للبلد وحدته وسيادته، ولجيرانه أمنهم واستقرارهم.
ولفتت الأمانة العامة للجامعة النظر إلى النداء الذي سبق أن وجهه الأمين العام للجامعة العربية منذ أكثر من أسبوعين مناشدًا جميع الأطراف إسكات المدافع على كل الجبهات العربية المُشتعلة في سوريا واليمن وليبيا من أجل وقف نزيف الأزمات الإنسانية التي زادت حدتها جراء مواجهة وباء كورونا العالمي.

روابط ذات صلة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 7006.24 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 7006.24 نقطة
كيف وصل كورونا لحاملة الطائرات الفرنسية ” شارل ديجول ” وهي تجوب أعالي البحار

كيف وصل كورونا لحاملة الطائرات الفرنسية ” شارل ديجول ” وهي تجوب أعالي البحار
صحيفة إسبانية: نصائح النبي محمد ﷺ لمواجهة كورونا مذهلة

صحيفة إسبانية: نصائح النبي محمد ﷺ لمواجهة كورونا مذهلة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*