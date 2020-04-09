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“هيئة الاتصالات” تواصل جولاتها التفتيشية والرقابية على منصات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية

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“هيئة الاتصالات” تواصل جولاتها التفتيشية والرقابية على منصات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية

“هيئة الاتصالات” تواصل جولاتها التفتيشية والرقابية على منصات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية
http://almnatiq.net/?p=851771
المناطق - واس

واصلت الفرق الرقابية التابعة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جولاتها التفتيشية على منصات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية؛ للتحقق من التزامهم بالأنظمة والقوانين، وتطبيقهم للإجراءات والتدابير الوقائية الموصى بها من قبل وزارة الصحة للحدّ من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.
وشددت الهيئة خلال الجولات على ضرورة استمرار مقدمي الخدمات في فحص درجة حرارة المناديب يومياً، والتحقق من سلامتهم، والتأكيد على ضرورة تطهير اليدين ولبس الكمامات والقفازات واستبدالها بشكل مستمر، بالإضافة إلى عدم المصافحة وتسليم الأغراض على بعد مترين، واستخدام الدفع الإلكتروني.
وأشارت هيئة الاتصالات إلى قيام فرقها التفتيشية بمراقبة مقدمي خدمات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية، ومرافقة المناديب أثناء أداء مهامهم، ومعاينة مدى التزامهم بالإجراءات الاحترازية، مؤكدة على تطبيق الأنظمة وفرض الغرامات المالية بحدها الأعلى ضد كافة المخالفين.

 

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