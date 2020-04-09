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أرامكو تعلن الأسعار الجديدة للوقود لشهر أبريل .. غدا
http://almnatiq.net/?p=851784
المناطق - متابعات

تستعد شركة أرامكو السعودية، غدا الجمعة، لمراجعة أسعار الوقود، لشهر أبريل الجاري.

وتراجع شركة أرامكو الأسعار بشكل دوري كل شهر، ويتم إعلان النتائج على موقعها الرسمي: https://www.saudiaramco.com/ar/creating-value/products/retail-fuels.
وكانت شركة أرامكو قد أعلنت أن فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين ستكون شهرية بدلًا من ربع سنوية، على أن يتم التعديل في يوم 10 من كل شهر ميلادي، والتطبيق في صباح اليوم التالي.
وجاءت أسعار المنتجات لشهر مارس كالتالي، بالريال السعودي لكل لتر:
بنزين 91: 1.55
بنزين 95: 2.05
ديزل: 0.47
الكيروسين: 0.64
غاز البترول المسال: 0.75

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