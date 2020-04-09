احدث الأخبار

رجال الأمن رغم حرارة الجو لم يتوانوا عن مسؤوليتهم في حماية المجتمع وصحته
أبرز المواد
 “هدف” يعلن عن استئناف التدريب عن بُعد لقياديي وقياديات في القطاع الخاص
أبرز المواد
 ” بر الجوف ” تودع قرابة نصف مليون في حسابات مستفيديها
منطقة الجوف
 الجوازات : تأجيل تحصيل رسوم “إصدار هوية مقيم” للعاملين في منشآت القطاع الخاص لمدة 3 أشهر
أبرز المواد
 أرامكو تعلن الأسعار الجديدة للوقود لشهر أبريل .. غدا
أبرز المواد
 رويترز: السعودية مستعدة لخفض 4 ملايين برميل من مستويات أبريل
أبرز المواد
 إطلاق منصة وطنية لتمكين الراغبين في التطوع الصحي
أبرز المواد
 “الصحة” مخاطبة أفراد المجتمع “التزامكم بالتعليمات إجراء فعّال لمنع كورونا من الانتشار”
أبرز المواد
 “هيئة الاتصالات” تواصل جولاتها التفتيشية والرقابية على منصات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية
أبرز المواد
 الجامعة العربية تُرحب بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن وقف إطلاق النار
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن خالد يرأس اجتماع خدمات شركات الاتصالات بالحدود الشمالية عبر الاتصال المرئي
منطقة الحدود الشمالية
 بلدية القطيف تتلف ٣٦٠ كلغ من الأسماك الفاسدة
المنطقة الشرقية
رجال الأمن رغم حرارة الجو لم يتوانوا عن مسؤوليتهم في حماية المجتمع وصحته

رجال الأمن رغم حرارة الجو لم يتوانوا عن مسؤوليتهم في حماية المجتمع وصحته

أبرز المواد
“هدف” يعلن عن استئناف التدريب عن بُعد لقياديي وقياديات في القطاع الخاص

“هدف” يعلن عن استئناف التدريب عن بُعد لقياديي وقياديات في القطاع الخاص

أبرز المواد
” بر الجوف ” تودع قرابة نصف مليون في حسابات مستفيديها

” بر الجوف ” تودع قرابة نصف مليون في حسابات مستفيديها

منطقة الجوف
الجوازات : تأجيل تحصيل رسوم “إصدار هوية مقيم” للعاملين في منشآت القطاع الخاص لمدة 3 أشهر

الجوازات : تأجيل تحصيل رسوم “إصدار هوية مقيم” للعاملين في منشآت القطاع الخاص لمدة 3 أشهر

أبرز المواد

رجال الأمن رغم حرارة الجو لم يتوانوا عن مسؤوليتهم في حماية المجتمع وصحته

رجال الأمن رغم حرارة الجو لم يتوانوا عن مسؤوليتهم في حماية المجتمع وصحته
http://almnatiq.net/?p=851796
المناطق - واس

رغم حرارة الجو التي فاقت ٤٠ درجة بالمدينة المنورة , لم يتوانَ رجال الأمن عن مسؤوليتهم في حماية المجتمع وصحته في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
جهود جبارة وثّقتها عدسة “واس” في جميع الطرق الرئيسة والشوارع والميادين ونقاط الضبط الأمني بالمدينة لرجال الأمن وهم يؤدون أعمالهم على مدار الساعة من خلال منع الدخول والخروج من المنطقة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.
وطالب العديد من رجال الأمن , المواطنين والمقيمين بالالتزام بحضر التجول كي يكونوا قدوة لأبنائهم ولمن حولهم ولصحتهم وصحة أبنائهم.

 

روابط ذات صلة

“هدف” يعلن عن استئناف التدريب عن بُعد لقياديي وقياديات في القطاع الخاص

“هدف” يعلن عن استئناف التدريب عن بُعد لقياديي وقياديات في القطاع الخاص
الجوازات : تأجيل تحصيل رسوم “إصدار هوية مقيم” للعاملين في منشآت القطاع الخاص لمدة 3 أشهر

الجوازات : تأجيل تحصيل رسوم “إصدار هوية مقيم” للعاملين في منشآت القطاع الخاص لمدة 3 أشهر
أرامكو تعلن الأسعار الجديدة للوقود لشهر أبريل .. غدا

أرامكو تعلن الأسعار الجديدة للوقود لشهر أبريل .. غدا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*