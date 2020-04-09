رجال الأمن رغم حرارة الجو لم يتوانوا عن مسؤوليتهم في حماية المجتمع وصحته

المناطق - واس

رغم حرارة الجو التي فاقت ٤٠ درجة بالمدينة المنورة , لم يتوانَ رجال الأمن عن مسؤوليتهم في حماية المجتمع وصحته في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

جهود جبارة وثّقتها عدسة “واس” في جميع الطرق الرئيسة والشوارع والميادين ونقاط الضبط الأمني بالمدينة لرجال الأمن وهم يؤدون أعمالهم على مدار الساعة من خلال منع الدخول والخروج من المنطقة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.

وطالب العديد من رجال الأمن , المواطنين والمقيمين بالالتزام بحضر التجول كي يكونوا قدوة لأبنائهم ولمن حولهم ولصحتهم وصحة أبنائهم.