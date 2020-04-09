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أمانة الشرقية تطلق أول وحدة تعقيم لعربات التسوق في الخبر

أمانة الشرقية تطلق أول وحدة تعقيم لعربات التسوق في الخبر

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أمانة الشرقية تطلق أول وحدة تعقيم لعربات التسوق في الخبر

أمانة الشرقية تطلق أول وحدة تعقيم لعربات التسوق في الخبر
http://almnatiq.net/?p=851802
المناطق - الدمام

دشنت أمانة المنطقة الشرقية أول وحدة تعقيم ذاتية تعد الأولى من نوعها مخصصة لعربات التسوق أمام أحد مراكز التسوق في الخبر، والتي سيتم تعمميها على باقي مراكز التسوق في المنطقة، وذلك استمرار للمبادرات التي تهدف الى المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وضمن جهودها في تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة، وهو ما تعتبره أمانة المنطقة الشرقية من أولوياتها الأساسية للصحة العامة.

وذكر المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، في تصريح صحافي: بأنه تم تدشين أول وحدة تعقيم لعربات التسوق أمام بوابة أحد المراكز التجارية مستخدمة في ذلك أحدث التقنيات والمعدات, حيث يبلغ طولها ما يزيد عن 2.60م ويتم وضع العربات بداخلها للتعقيم قبل ادخالها للمركز لتكون جاهزة للمستهلك خلال تسوقه بعد كل تسوق.

وأضاف محمد الصفيان بأن هذه الوحدة تأتي من ضمن التدابير الاحترازية والوقائية التي أتبعتها أمانة المنطقة الشرقية في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع وضمان أعلى مستويات وقايتهم وحمايتهم، من المخاطر المحتملة لفيروس كورونا المُستجد, وضمن عدد من المبادرات التي تم اطلاقها خلال الأيام الماضية والتي تهدف الى الحفاظ على سلامة المجتمع وهي مسؤولية تتضاعف في مثل هذه الأوقات والتي توليها حكومتنا الرشيدة جل اهتمامها بتوفير أعلى مستويات الوقاية في الوقت الراهن، حيث ينصب تركيزنا على المساهمة في توفير الضمانات التي تكفل الاستقرار والأمان للمواطنين والمقيمين في كافة المجالات.

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