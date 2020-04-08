أمير منطقة جازان يعزي والد وذوي الشهيد الجندي أول متعب الصاعدي

جازان - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم, تعازيه ومواساته لوالد وذوي الشهيد الجندي أول متعب بن عبيد الله سليم الصاعدي ، أحد من منسوبي حرس الحدود الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بقطاع الحرث في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وأعرب سموه ، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد ، داعيًا الله عزّ وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبه، عبر والد وذوو الشهيد الصاعدي عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – رعاه الله – واهتمامها بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذين استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.