حمد السلمان: 1.5 مليون رغيف خبز يومياً تنتجها المخابز.. وطاقة الإنتاج أكبر من حاجة السوق

المناطق - بريدة

تواصل مخابز منطقة القصيم العمل على مدار الساعة على توفير المخبوزات بجميع أنواعها بالمحلات والأسواق بشكل كافٍ وذلك بإنتاج كميات كبيرة من مختلف أنواع المخبوزات في ظل الظروف الحالية وما تبعها من إجراءات احترازية ووقائية ضد انتشار فيروس كورونا .

وتتسابق العديد من المخابز على توفير الخبز للمتسوقين ، حيث تعمل المخابز آليا وتعتمد بشكل كامل على الأجهزة والمكائن الحديثة في إنتاج مختلف أنواع المخبوزات التي لا تمسها الأيدي .

وأكد عدد من المواطنين والمقيمين بمنطقة القصيم لوكالة الأنباء السعودية “واس” توافر الخبز بجميع أنواعها في جميع الأسواق ، مشيدين بمجهودات وزارة التجارة في التحقق من الوفرة واستقرار الأسعار ، كما أن المخابز توفر كميات كبيرة من أنواع المخبوزات في ظل هذه الظروف ، ودور الأمانة على مراقبة المخابز بشكل يومي والتأكد من أن العاملين في المخبز يستخدمون المعقمات ويلبسون الكمامات والقفازات ، إضافة إلى اتباع جميع الاشتراطات الصحية التي تفرضها أمانة القصيم على العاملين في تلك المخابز .

وأشار مدير عام مخبز (مخابز) السلمان الاستاذ حمد بن صالح السلمان إلى أن إنتاجية المخبز تصل إلى أكثر من مليون ونصف رغيف باليوم من جميع الأصناف على 8 خطوط آلية إنتاج على مدار 24 ساعة ، كما أن طاقات الإنتاج أكبر من حاجة السوق ، وهناك خطة جديدة من حيث التوزيع لتصل إلى أكبر عدد ممكن للمتسوقين ، بالإضافة إلى وجود مبادرة مع جمعية “إطعامي”.