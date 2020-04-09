احدث الأخبار

النفط يقفز 10% بعد أنباء عن قرب الاتفاق على خفض الإنتاج
أبرز المواد
 مصانع الأحساء تؤمن حاجة السوق بـ 34 صنفاً من التمور ومنتجاتها التحويلية
منطقة القصيم
 إطلاق مبادرة ” نشامى عسير ” لدعم استراتيجية المملكة في إخماد أزمة كورونا بالمنطقة
منطقة عسير
 الأمير محمد بن متعب: المواطن والمقيم خط أحمر لدى الملك وولي العهد
محليات
 هيئة تقويم التعليم والتدريب تفعل خطتها لاستمرار الأعمال عن بُعد
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن المرحلة الثانية من توزيع المساعدات الغذائية والايوائية للنازحين من محافظة صعدة
أبرز المواد
 وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية نيبال
أبرز المواد
 أمانة الجوف تزين الطرق والميادين بنتائج المرحلة الأولى من مبادرة الجوف واحة خضراء
منطقة الجوف
 حمد السلمان: 1.5 مليون رغيف خبز يومياً تنتجها المخابز.. وطاقة الإنتاج أكبر من حاجة السوق
منطقة القصيم
 أمير منطقة جازان يعزي والد وذوي الشهيد الجندي أول متعب الصاعدي
منطقة جازان
 130 ألف مستفيد من حملة «عدن أجمل» في أسبوعها الثاني
أبرز المواد
 أمير القصيم يصدر قراراً برفع وحدة الاتصال والإعلام بالإمارة لمركزاً للاتصال والإعلام المؤسسي
منطقة القصيم
النفط يقفز 10% بعد أنباء عن قرب الاتفاق على خفض الإنتاج

النفط يقفز 10% بعد أنباء عن قرب الاتفاق على خفض الإنتاج

أبرز المواد
مصانع الأحساء تؤمن حاجة السوق بـ 34 صنفاً من التمور ومنتجاتها التحويلية

مصانع الأحساء تؤمن حاجة السوق بـ 34 صنفاً من التمور ومنتجاتها التحويلية

منطقة القصيم
إطلاق مبادرة ” نشامى عسير ” لدعم استراتيجية المملكة في إخماد أزمة كورونا بالمنطقة

إطلاق مبادرة ” نشامى عسير ” لدعم استراتيجية المملكة في إخماد أزمة كورونا بالمنطقة

منطقة عسير
الأمير محمد بن متعب: المواطن والمقيم خط أحمر لدى الملك وولي العهد

الأمير محمد بن متعب: المواطن والمقيم خط أحمر لدى الملك وولي العهد

محليات

عبر 8 خطوط آلية إنتاج على مدار 24 ساعة

حمد السلمان: 1.5 مليون رغيف خبز يومياً تنتجها المخابز.. وطاقة الإنتاج أكبر من حاجة السوق

حمد السلمان: 1.5 مليون رغيف خبز يومياً تنتجها المخابز.. وطاقة الإنتاج أكبر من حاجة السوق
http://almnatiq.net/?p=851822
المناطق - بريدة

تواصل مخابز منطقة القصيم العمل على مدار الساعة على توفير المخبوزات بجميع أنواعها بالمحلات والأسواق بشكل كافٍ وذلك بإنتاج كميات كبيرة من مختلف أنواع المخبوزات في ظل الظروف الحالية وما تبعها من إجراءات احترازية ووقائية ضد انتشار فيروس كورونا .

وتتسابق العديد من المخابز على توفير الخبز للمتسوقين ، حيث تعمل المخابز آليا وتعتمد بشكل كامل على الأجهزة والمكائن الحديثة في إنتاج مختلف أنواع المخبوزات التي لا تمسها الأيدي .

وأكد عدد من المواطنين والمقيمين بمنطقة القصيم لوكالة الأنباء السعودية “واس” توافر الخبز بجميع أنواعها في جميع الأسواق ، مشيدين بمجهودات وزارة التجارة في التحقق من الوفرة واستقرار الأسعار ، كما أن المخابز توفر كميات كبيرة من أنواع المخبوزات في ظل هذه الظروف ، ودور الأمانة على مراقبة المخابز بشكل يومي والتأكد من أن العاملين في المخبز يستخدمون المعقمات ويلبسون الكمامات والقفازات ، إضافة إلى اتباع جميع الاشتراطات الصحية التي تفرضها أمانة القصيم على العاملين في تلك المخابز .

وأشار مدير عام مخبز (مخابز) السلمان الاستاذ حمد بن صالح السلمان إلى أن إنتاجية المخبز تصل إلى أكثر من مليون ونصف رغيف باليوم من جميع الأصناف على 8 خطوط آلية إنتاج على مدار 24 ساعة ، كما أن طاقات الإنتاج أكبر من حاجة السوق ، وهناك خطة جديدة من حيث التوزيع لتصل إلى أكبر عدد ممكن للمتسوقين ، بالإضافة إلى وجود مبادرة مع جمعية “إطعامي”.

روابط ذات صلة

مصانع الأحساء تؤمن حاجة السوق بـ 34 صنفاً من التمور ومنتجاتها التحويلية

مصانع الأحساء تؤمن حاجة السوق بـ 34 صنفاً من التمور ومنتجاتها التحويلية
أمير القصيم يصدر قراراً برفع وحدة الاتصال والإعلام بالإمارة لمركزاً للاتصال والإعلام المؤسسي

أمير القصيم يصدر قراراً برفع وحدة الاتصال والإعلام بالإمارة لمركزاً للاتصال والإعلام المؤسسي
أمين القصيم: مراقبة الأسواق أولوية قصوى وعلى مدار الساعة للمحافظة على الصحة العامة

أمين القصيم: مراقبة الأسواق أولوية قصوى وعلى مدار الساعة للمحافظة على الصحة العامة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*