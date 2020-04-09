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أمانة الجوف تزين الطرق والميادين بنتائج المرحلة الأولى من مبادرة الجوف واحة خضراء

أمانة الجوف تزين الطرق والميادين بنتائج المرحلة الأولى من مبادرة الجوف واحة خضراء
http://almnatiq.net/?p=851827
الجوف - محمد الحسن

نفذت أمانة منطقة الجوف العديد من الاعمال الزراعية والتجميلية في شوارع وأحياء مدن ومحافظات منطقة الجوف ، وذلك ضمن مبادرتها الجوف واحة خضراء والتي دشنها سمو أمير المنطقة ، للمحافظة على الصورة الجمالية للمنطقة بأنها ذات أرض زراعية ومياه جوفية .

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة الجوف عبدالله الماجد أن الأمانة تولي النواحي الزراعية والتجميلية والعناية بالحدائق اهتماماً بالغاً ، إنطلاقا من توجيهات أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان  ، لما لها من أهميه في إعطاء صورة ذهنية مميزة عن منطقة الجوف أرض الزيتون وسلة غذاء المملكة ، إضافة إلى ان الزراعة تساهم في تنقية وتلطيف الاجواء ، حيث تقوم الأمانة بمتابعة اعمال التنفيذ والصيانة للحدائق والميادين والمسطحات الخضراء بهدف المحافظة عليها بصفة مستمرة.

وأضاف “الماجد”: أن الأمانة أنجزت خلال الفترة الماضية العديد من الأعمال الزراعيه والتجميلية واعمال التشجير في مواقع مختلفة بمدينة سكاكا ، وشملت هذه الاعمال عدد من المواقع الهامة مثل : طريق الملك فهد وطريق الملك خالد وطريق الملك سلمان ، وبلغ حجم الاعمال الزراعية المنجزة في تلك المواقع زراعة أكثر من 74,875 شجرة خلال المرحلة الأولى من مبادرة الجوف واحة خضراء في مدن ومحافظات ومراكز منطقة  الجوف, وبلغ عدد المستفيدين في المرحلة الأولى 600 ألف مستفيد , كما بلغت ساعات العمل 24,958 ساعة عمل .
وأشار أن هناك العديد من فرق الصيانة التي تعمل طوال فترة الموسم لتفقد جميع الحدائق العامة والمسطحات الخضراء واجراء أعمال الصيانة أولا بأول لضمان سلامتها وظهورها بالشكل اللائق خلال الموسم .

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