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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية نيبال

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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية نيبال

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية نيبال
http://almnatiq.net/?p=851833

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، من معالي وزير خارجية جمهورية نيبال الديموقراطية الفيدرالية السيد براديب جوالي.
وتم خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها في مختلف المجالات، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
كما تناول الاتصال، استعراض آخر المستجدات حيال فايروس كورونا المستجد، وإجراءات البلدين الصديقين في التعامل مع تداعياته.

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