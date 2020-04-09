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مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن المرحلة الثانية من توزيع المساعدات الغذائية والايوائية للنازحين من محافظة صعدة

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مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن المرحلة الثانية من توزيع المساعدات الغذائية والايوائية للنازحين من محافظة صعدة

http://almnatiq.net/?p=851835

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مدينة سيئون أمس، المرحلة الثانية من مشروع تأمين وتوزيع المساعدات الغذائية والإيوائية للنازحين من محافظة صعدة إلى محافظات مأرب، وحضرموت، والجوف بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.
ويتضمن المشروع توزيع 30 ألف سلة غذائية، ومواد إيوائية تشمل 1,500 خيمة، و3,000 بطانية و 6,000 بساط، يستفيد منها 72,000 نازح ومتضرر.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

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