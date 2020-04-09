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إطلاق مبادرة ” نشامى عسير ” لدعم استراتيجية المملكة في إخماد أزمة كورونا بالمنطقة

إطلاق مبادرة ” نشامى عسير ” لدعم استراتيجية المملكة في إخماد أزمة كورونا بالمنطقة

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إطلاق مبادرة ” نشامى عسير ” لدعم استراتيجية المملكة في إخماد أزمة كورونا بالمنطقة

إطلاق مبادرة ” نشامى عسير ” لدعم استراتيجية المملكة في إخماد أزمة كورونا بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=851844
المناطق - عسير

أطلق الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا ، مساء الخميس مبادرة ” نشامى عسير ” لدعم جهود الدولة _ أيدها الله _ في الحد من تطورات الجائحة العالمية.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز وتحفيز المجتمع بكافة شرائحه للمساهمة في دعم الجهود الحكومية لتنفيذ استراتيجية إخماد أزمة كورونا، وتوفير حاضنة مُنظّمة ومسؤولة، لاستقبال أفكار وجهود ومساهمات المواطنين، وتوظيفها في منافذ الاحتياج القائمة التي حُدِّدت بناء على تقييم للواقع، واستشراف مدروس للمستقبل.

وأكد أمير منطقة عسير “أن هذه المبادرة تتوافق وتنسجم مع نهج حكومة خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، ومع الرؤية الطموحة في استثمار طاقات المجتمع الحيوي في رؤية 2030، ليكون ركيزةً أساسيةً في التنمية، وعنصرًا فاعلاً في تعزيز الجهود الحكومية، وصولًا لصورة البنيان المرصوص، التي سنحقق بها الأنموذج الأمثل للمجتمع المترابط”.

وأضاف الأمير تركي ” أن بذرة الخير المتأصلة في نفوس أبناء هذا المجتمع دفعتهم لتقديم مبادرات خيرة للمساهمة في هذه الأزمة” ، مضيفاً: “وحرصًا على تعظيم أثرها، وعدم بعثرتها، رأينا أن تنتظم في مبادرة موحَّدة ذات مسارات محدَّدة، تصبُ في تحقيق هدف واضح، نحمي به الإنسان في هذه الأرض من كل سوء ومكروه، بإذن الله”.

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