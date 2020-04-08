الطرقات الرئيسية بنجران خلال ساعات منع التجول .. التزام مجتمعي تام وجهود أمنية مكثفة

المناطق - واس

شهدت الطرقات الرئيسية بمنطقة نجران مع بدء ساعة منع التجول من الساعة الثالثة عصراً التزاماً تاماً من المواطنين والمقيمين، في مشهد يدل على الوعي المجتمعي وتجاوبهم وامتثالهم لأمر منع التجول، في حين تستمر القطاعات الحيوية المستثناة في أداء عملها بكل يسر وسهولة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

“واس” رصدت خلال جولتها الميدانية الجهود المكثفة للقطاعات الأمنية من خلال نقاط الفرز والتفتيش في الشوارع العامة والأحياء والتقاطعات، وانتشارهم من ضباط وأفراد لمتابعة تطبيق أفراد المجتمع لأمر منع التجول.