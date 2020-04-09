مدير الموارد البشرية بالرياض : تطبيق الإجراءات الوقائية عل العاملين داخل الفروع الإيوائية

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كشف مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف بن مسفر السيالي عن استمرارية العمل داخل الدور والمراكز الإيوائية بنظام المناوبات خلال فترة انقطاع العمل الحالية من خلال خطة وآلية محددة تضمن التغطية الجيدة لجميع الفترات بالأعداد المناسبة من الموظفين والموظفات الذين تم تقسيمهم إلى مجموعات بالإضافة إلى تفعيل العمل عن بعد لبعضهم والاكتفاء باستدعاء البعض الآخر منهم عند الضرورة , مؤكداً إجراء الفحوصات اليومية اللازمة لجميع تلك الكوادر وتوفير كافة مستلزمات الحماية الشخصية لهم وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفايروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة الفئات المستفيدة مع ضمان استمرارتقديم انواع الرعاية لهم .

وقال السيالي : إن إدارات المراكز والدور قد بدأت منذ وقت مبكر في تنفيذ الحملات التوعوية والتثقيفية لمنسوبيها وكل من يعمل بداخلها من الكوادر الإدارية والاجتماعية والنفسية والصحية عبر شاشات العرض والمنشورات والرسائل التوعويه مما ساهم في اختصار الكثير من الوقت إذ أصبح العاملون على دراية ومعرفة تامة بالطرق السليمة للوقاية والتنظيف والتعقيم وباتوا شركاء في دعم وتطبيق جميع التدابير الوقائية الموصى بها من الجهات الصحية لافتاً إلى الدور العظيم والإنساني لجميع العاملين داخل فروع الإيواءفي هذه الأزمة , شاكراً لهم ولوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كل هذه الجهود التي تبذل لمواجهة هذا الفايروس وحماية جميع الفئات المشمولة برعاية الدولة -حفظها الله- .