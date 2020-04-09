احدث الأخبار

جمعية المودة الثالث على مستوى السعودية في تصنيف أفضل بيئة عمل
منطقة مكة المكرمة
 التزام المواطنين والمقيمين بالعاصمة المقدسة بتطبيق أمر منع التجول على مدى 24 ساعة
منطقة مكة المكرمة
 “التعليم” تقود الجهود البحثية للجامعات في مجال الأدوات التشخيصية والعلاجية لمواجهة فيروس كورونا
أبرز المواد
 أمانة تبوك تصادر وتتلف ما يزيد عن 600 كيلو من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وتغلق 7 محلات مخالفة
منطقة تبوك
 رئيس الوزراء اليمني: مبادرة قيادة القوات المشتركة للتحالف لوقف إطلاق النار تستكمل موقف الشرعية لتوحيد الجهود في مواجهة مخاطر كورونا
أبرز المواد
 التجارة: تنفيذ 75 ألف جولة رقابية وضبط أكثر من 8600 مخالفة خلال شهر
أبرز المواد
 أمير جازان يشيد بجهود القطاعات الأمنية والعسكرية والمحافظين في حماية أمن وحدود الوطن والتصدي للمتسللين
منطقة جازان
 المبعوث الأممي لليمن يشيد بدور السعودية وبقرار التحالف وقف النار في اليمن
أبرز المواد
 مدير الموارد البشرية بالرياض : تطبيق الإجراءات الوقائية عل العاملين داخل الفروع الإيوائية
منطقة الرياض
 الطرقات الرئيسية بنجران خلال ساعات منع التجول .. التزام مجتمعي تام وجهود أمنية مكثفة
منطقة نجران
 النفط يقفز 10% بعد أنباء عن قرب الاتفاق على خفض الإنتاج
أبرز المواد
 مصانع الأحساء تؤمن حاجة السوق بـ 34 صنفاً من التمور ومنتجاتها التحويلية
منطقة القصيم
جمعية المودة الثالث على مستوى السعودية في تصنيف أفضل بيئة عمل

جمعية المودة الثالث على مستوى السعودية في تصنيف أفضل بيئة عمل

منطقة مكة المكرمة
التزام المواطنين والمقيمين بالعاصمة المقدسة بتطبيق أمر منع التجول على مدى 24 ساعة

التزام المواطنين والمقيمين بالعاصمة المقدسة بتطبيق أمر منع التجول على مدى 24 ساعة

منطقة مكة المكرمة
“التعليم” تقود الجهود البحثية للجامعات في مجال الأدوات التشخيصية والعلاجية لمواجهة فيروس كورونا

“التعليم” تقود الجهود البحثية للجامعات في مجال الأدوات التشخيصية والعلاجية لمواجهة فيروس كورونا

أبرز المواد
أمانة تبوك تصادر وتتلف ما يزيد عن 600 كيلو من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وتغلق 7 محلات مخالفة

أمانة تبوك تصادر وتتلف ما يزيد عن 600 كيلو من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وتغلق 7 محلات مخالفة

منطقة تبوك

مدير الموارد البشرية بالرياض : تطبيق الإجراءات الوقائية عل العاملين داخل الفروع الإيوائية

مدير الموارد البشرية بالرياض : تطبيق الإجراءات الوقائية عل العاملين داخل الفروع الإيوائية
http://almnatiq.net/?p=851864
المناطق - واس

كشف مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف بن مسفر السيالي عن استمرارية العمل داخل الدور والمراكز الإيوائية بنظام المناوبات خلال فترة انقطاع العمل الحالية من خلال خطة وآلية محددة تضمن التغطية الجيدة لجميع الفترات بالأعداد المناسبة من الموظفين والموظفات الذين تم تقسيمهم إلى مجموعات بالإضافة إلى تفعيل العمل عن بعد لبعضهم والاكتفاء باستدعاء البعض الآخر منهم عند الضرورة , مؤكداً إجراء الفحوصات اليومية اللازمة لجميع تلك الكوادر وتوفير كافة مستلزمات الحماية الشخصية لهم وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفايروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة الفئات المستفيدة مع ضمان استمرارتقديم انواع الرعاية لهم .
وقال السيالي : إن إدارات المراكز والدور قد بدأت منذ وقت مبكر في تنفيذ الحملات التوعوية والتثقيفية لمنسوبيها وكل من يعمل بداخلها من الكوادر الإدارية والاجتماعية والنفسية والصحية عبر شاشات العرض والمنشورات والرسائل التوعويه مما ساهم في اختصار الكثير من الوقت إذ أصبح العاملون على دراية ومعرفة تامة بالطرق السليمة للوقاية والتنظيف والتعقيم وباتوا شركاء في دعم وتطبيق جميع التدابير الوقائية الموصى بها من الجهات الصحية لافتاً إلى الدور العظيم والإنساني لجميع العاملين داخل فروع الإيواءفي هذه الأزمة , شاكراً لهم ولوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كل هذه الجهود التي تبذل لمواجهة هذا الفايروس وحماية جميع الفئات المشمولة برعاية الدولة -حفظها الله- .

روابط ذات صلة

“هدف” يعلن عن استئناف التدريب عن بُعد لقياديي وقياديات في القطاع الخاص

“هدف” يعلن عن استئناف التدريب عن بُعد لقياديي وقياديات في القطاع الخاص
الجوازات : تأجيل تحصيل رسوم “إصدار هوية مقيم” للعاملين في منشآت القطاع الخاص لمدة 3 أشهر

الجوازات : تأجيل تحصيل رسوم “إصدار هوية مقيم” للعاملين في منشآت القطاع الخاص لمدة 3 أشهر
إطلاق منصة وطنية لتمكين الراغبين في التطوع الصحي

إطلاق منصة وطنية لتمكين الراغبين في التطوع الصحي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*