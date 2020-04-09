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المبعوث الأممي لليمن يشيد بدور السعودية وبقرار التحالف وقف النار في اليمن

المبعوث الأممي لليمن يشيد بدور السعودية وبقرار التحالف وقف النار في اليمن
http://almnatiq.net/?p=851866
المناطق - الرياض

أشاد المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيثس بدور السعودية وبقرار التحالف وقف النار في اليمن .

وقال غريفيثس أن مبادرة وقف النار في اليمن تظهر التزام السعودية بخفض وتيرة النزاع .

وأضاف غريفيثس: أقدر للسعودية ولولي العهد هذه المبادرة الإيجابية في اليمن .

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