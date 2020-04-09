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أمير جازان يشيد بجهود القطاعات الأمنية والعسكرية والمحافظين في حماية أمن وحدود الوطن والتصدي للمتسللين

أمير جازان يشيد بجهود القطاعات الأمنية والعسكرية والمحافظين في حماية أمن وحدود الوطن والتصدي للمتسللين

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أمير جازان يشيد بجهود القطاعات الأمنية والعسكرية والمحافظين في حماية أمن وحدود الوطن والتصدي للمتسللين

أمير جازان يشيد بجهود القطاعات الأمنية والعسكرية والمحافظين في حماية أمن وحدود الوطن والتصدي للمتسللين
أمير جازان
http://almnatiq.net/?p=851869
المناطق - فضه عطيف

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان الجهود الكبيرة والبطولات التي يسجلونها منسوبي حرس الحدود ورجال القوات المسلحة بالمنطقة ومختلف الجهات والأجهزة الأمنية المساندة والقطاعات العسكرية ، وما يقدمه كذلك محافظي المحافظات والمواطنين من دور هام في متابعة كافة الجهود في حماية حدود الوطن بمختلف المحافظات بالحد الجنوبي ، من كيد الكائدين وغدر الخائنين والتصدي وردع جموع المتسللين وكل من تسول له نفسه النيل من أمن واستقرار بلاد الحرمين الشريفين ، انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- .
واشاد سمو الأمير محمد بن ناصر ، بالمستوى العالي في أداء مهام عملهم البطولي على اكمل وجه في حماية دينهم ووطنهم وخدمة الوطن والمواطن ، والوقوف في وجه كل من يحاول المساس او العبث بأمنه واستقراره، والدفاع عن مقدَّراته ومكتسباته.
مؤكدًا سموه على أهمية الدور المتواصل الذي يقوم به رجال وأفراد القوات العسكرية بمختلف قطاعاتها والمواطنين بالمحافظات الحدودية ، سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها وأن يحفظها من كل سوء .

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