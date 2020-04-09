التجارة: تنفيذ 75 ألف جولة رقابية وضبط أكثر من 8600 مخالفة خلال شهر

المناطق - واس

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة خلال الفترة من 7 مارس إلى 8 ابريل، نحو 75 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين، ووفرة المنتجات، والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك.

واستهدفت جولات “التجارة” تكثيف الرقابة على أسواق الجملة، ومخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وشملت البقالات والهايبر ماركت، ومحلات بيع اللحوم، والخضراوات والفواكه والأسماك، والمخابز، ومحطات الوقود، تم خلالها ضبط أكثر من 8600 مخالفة، 46 ٪ منها مخالفات مغالاة في الأسعار، وتم تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.

وأكدت وزارة التجارة أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة المنتجات والمخزون، وتدفق امدادات السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية.

وتؤكد وزارة التجارة على أهمية الاستهلاك المتوازن لكافة السلع، وعدم الإسراف بشراء كميات تزيد عن الاحتياج.

وتستمر وزارة التجارة في استقبال البلاغات والشكاوى طوال ال24 ساعة من خلال تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

