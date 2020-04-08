أمانة تبوك تصادر وتتلف ما يزيد عن 600 كيلو من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وتغلق 7 محلات مخالفة

المناطق- تبوك:

أتلفت وصادرت أمانة منطقة تبوك ما يزيد عن 600 كيلو من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في أسواق تجارية كبرى وأغلق على إثر ذلك سبعة أسواق مخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية في حق ملاكها ضمن جهود الأمانة الرقابية على الأسواق المركزية ومحلات التجزئة والنفع العام بالمنطقة.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية تواصل جولاتها على مدار الساعة للتأكد من سلامة الأغذية لاسيما في الظروف الحالية التي رفعت فيها الأمانة من جاهزيتها ومتابعتها المستمرة مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والعقوبات حيال المخالفين مشيرةً إلى أن المواد المصادرة وعلى مدى يومين تمثلت في 1629 قطعة من الحلويات والمواد الاستهلاكية تزن في مجملها 200 كيلو و 66 كيلو من الخضار التالف و24 كيلو من الأجبان الفاسدة و 109 كراتين تمت مصادرتها لسوء التخزين ويزن كل كرتون منها 3 كيلو.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين الإبلاغ الفوري عن أي مواقع أو متجر لا يتقيد بالاشتراطات الصحية والبلدية أو يمارس نشاطاً مشبوهاً من خلال الاتصال بـ 940 أو استخدام المستكشف الجغرافي عبر موقع الأمانة أو من خلال تطبيق الأمانة على الأجهزة الذكية.

