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التزام المواطنين والمقيمين بالعاصمة المقدسة بتطبيق أمر منع التجول على مدى 24 ساعة

التزام المواطنين والمقيمين بالعاصمة المقدسة بتطبيق أمر منع التجول على مدى 24 ساعة

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التزام المواطنين والمقيمين بالعاصمة المقدسة بتطبيق أمر منع التجول على مدى 24 ساعة

التزام المواطنين والمقيمين بالعاصمة المقدسة بتطبيق أمر منع التجول على مدى 24 ساعة
http://almnatiq.net/?p=851891
المناطق - واس

وثقت عدسة “واس” الالتزام الكامل المجتمعي من المواطنين والمقيمين بالعاصمة المقدسة بتطبيق أمر منع التجول على مدى 24 ساعة يومياً الذي اتخذ كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
واستشعر جميع أفراد المجتمع مدى الوعي والمسؤولية الكاملة لمتطلبات هذه المرحلة الحساسة المهمة التي من شأنها الخروج الآمن والسليم من هذه الأزمة والحد من انتشار هذا الفيروس.
ورصدت عدسة “واس” خلال تجولها الميداني تواجد القطاعات الأمنية في الشوارع العامة والأحياء والميادين لمتابعة تنفيذ تطبيق المواطنين والمقيمين أمر منع التجول، وسط استمرار القطاعات الحيوية المستثناة من أمر المنع في تقديم خدماتها بكل يسر وسهولة مع تطبيق التعليمات الصحية كافة أثناء تقديم خدماتها, وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية والوقائية في إطار الجهود المكثفة للمحافظة على سلامة وصحة الجميع.
وظهرت أحياء وشوارع وميادين العاصمة المقدسة خالية من حركة السيارات والمارة، مع تواجد الانتشار الأمني مما يدل على الالتزام والوعي من المواطنين والمقيمين بمنع التجول حرصاً على صحتهم وسلامتهم مع ضمان وصول جميع الخدمات التموينية والصحية والخدمية لهم في منازلهم بكل يسر وسهولة.

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