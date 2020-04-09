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جمعية المودة الثالث على مستوى السعودية في تصنيف أفضل بيئة عمل

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جمعية المودة الثالث على مستوى السعودية في تصنيف أفضل بيئة عمل

جمعية المودة الثالث على مستوى السعودية في تصنيف أفضل بيئة عمل
http://almnatiq.net/?p=851899
المناطق - جدة

حققت جمعية المودة للتنمية الأسرية المركز الثالث على مستوى السعودية في اعتماد تصنيف أفضل بيئة عمل في القطاع العام والقطاع غير الربحي التي تنظمه Great Place to Work وهي منظمة عالمية غير ربحية تعمل على تعزيز رفاهية الموظفين من خلال التحليلات وردود الفعل السرية ومراجعة سياسات وممارسات الإدارة، وتعتمد هذه المنظمة على أعلى المعايير المهنية في تقييم هذه الجهات، ويأتي هذا الانجاز تتويجاً لجهود فريق العمل والسياسات والامتيازات التي تعتمدها الجمعية في علاقتها مع منسوبيها.

وتقدمت المودة في التصنيف بحصولها على المركز الثالث لهذا العام على كبرى الجهات الحكومية حيث حصل على المركز التاسع الهيئة العامة للعقار والمركز الثامن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والمركز السابع الهيئة السعودية للمقاولين والمركز السادس الهيئة العامة للترفيه والمركز الخامس مكتب تحقيق الرؤية بمنظومة الطاقة والمركز الرابع صحة البيئة أمانة وفي المركز الثالث جمعية المودة وفي المركز الثاني ماجد للتنمية المجتمعية وفي المركز الأول هيئة السوق المالية.

وأفاد المهندس فيصل السمنودي رئيس مجلس إدارة المودة أن هذا الانجاز إضافة مهمة لمجموعة الجوائز والتصنيفات التي حصلت عليها المودة في السنوات الأخيرة، كما أنها تقديرا للجهود الكبيرة التي تبذلها في سبيل الوصول إلى أعلى معايير التميز المؤسسي وخلق بيئة عمل محفزة ومتميزة.

وبين المهندس فيصل أن مشاركة المودة في هذه التصنيفات والجوائز ليس من باب الترف والحصول على أعلى المراتب فقط بل لأن هذه الجهات العالمية تعتمد على أعلى المعايير المهنية في تقييمها ودخول المودة في هذه السباق لمواكبة متطلبات هذه الإجراءات والمعايير والحصول على كنز مهم من هذه الجهات العريقة هي فرص التحسين الممكنة في السنوات القادمة.

ووضح السمنودي أن القطاع الثالث في المملكة يشهد تقدماً كبيراً مقارنةً بالسابق في تحسين بيئة العمل أسوةً بالقطاع الحكومي والخاص وهذا بفضل الله ثم بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للارتقاء بالقطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية.

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