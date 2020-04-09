بمعدل 1000 جهاز أسبوعيا .. المملكة بصدد إنتاج أجهزة تنفس صناعي بأيدٍ سعودية لمواجهة كورونا

المناطق - الرياض

يتطلع القطاع الصناعي بالمملكة للبدء بإنتاج أول عدد من أجهزة التنفس الصناعي بأيدٍ سعودية، بمعدل 1000 جهاز أسبوعيا، لمواجهة انتشار فيروس “كورونا”.

وقال عضو مجلس إدارة مجلس الغرف التجارية صالح الفلاج إنه من المتوقع أن يبدأ الإنتاج الفعلي خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، مشيراً وفقاً لصحيفة “الرياض” إلى حرص القطاع على إنتاج الأجهزة بالجودة والكفاءة المطلوبة.

وأشار إلى دقة هذه الصناعة لأن حياة المرضى تعتمد على هذه الأجهزة، مبيناً أن الجهاز على صغره يحتوي على نحو 180 ألف قطعة.

وأوضح أن القطاع الاقتصادي والاجتماعي في المملكة قدم وما زال يقدم الكثير من الدعم والمساعدة للمواطن والمقيم على حد سواء، لافتاً إلى الاهتمام والرعاية التي توليها قيادة المملكة للقطاع في هذا الجانب ومختلف المجالات الأخرى.