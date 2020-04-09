مصدران في “أوبك+”: التحالف يبحث تخفيضات إنتاج ستمتد لمدة عامين على الأقل

المناطق - وكالات

أفادت وكالة “رويترز”، نقلا عن مصدرين في “أوبك+”، بأن التحالف يبحث تخفيضات إنتاج ستمتد لمدة عامين على الأقل، وذلك بهدف دعم أسواق الطاقة العالمية.

وقال مصدر، حسب وكالة “رويترز”، إن تحالف “أوبك+” سيخفض 10 ملايين برميل يوميا، فيما ستقلص الدول المنتجة الأخرى نحو 5 ملايين برميل يوميا.

وأضاف المصدر، أن التحالف اتفق من حيث المبدأ على تخفيضات بـ10 ملايين برميل يوميا في مايو ويونيو من العام الجاري.

ونقلت الوكالة عن مصدرين آخرين، أن مجموعة “أوبك+” تبحث تخفيضات إنتاج ستمتد لمدة عامين على الأقل، وذلك بهدف دعم أسواق الطاقة العالمية.

كما أشار مصدر “أوبك” إلى أن كلا من روسيا والسعودية ستخفض 23% من مستوى أساس يبلغ 11 مليون برميل يوميا.

وكانت المجموعة قالت في وقت سابق إنها تريد مشاركة الولايات المتحدة، أحد أكبر ثلاثة منتجين للنفط في العالم إلى جانب روسيا والسعودية، في التخفيضات.