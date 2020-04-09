أمير منطقة جازان ينوه بتميز تعليم جازان في منظومة التعليم الموحدة على مستوى المملكة

المناطق - فضه عطيف

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بتميز تعليم جازان وتصدره لإحصائيات الدخول على منظومة التعليم الموحدة والتي وفرتها وزارة التعليم لإكمال العملية للتعليمية عن بُعد.

ونوه سمو أمير جازان ، بالخطوات التي اتخذتها الإدارة بعد قرار تعليق الدراسة مباشرة وبالجهود المتواصلة التي يقدمها المعلمون والمعلمات والمشرفون والمشرفات في سبيل مواصلة العملية التعليمية للطلاب والطالبات ، مثنياً سموه على الوعي الكبير لأولياء الأمور وحرصهم على مواصلة أبنائهم وبناتهم لتعليمهم عبر المنصات التعليمية.

وأشار سموه إلى ما يحظى به قطاع التعليم بالمملكة من دعم كبير من القيادة الرشيدة ، مشيداً سموه بالبدائل التي وفرتها وزارة التعليم للطلاب والطالبات والتي أتاحت لهم خيارات متعددة للتعليم عند بعد بما يتناسب مع إمكانياتهم التقنية ، حاثاً سموه الجميع على مواصلة الجهد لمواصلة مسيرة التعليم بالمملكة وخدمة الأجيال التعليمية.

يذكر أن الاحصائيات الخاصة بالدخول على منظومة التعليم الموحدة أظهرت تفوقاً واضحاً لمنسوبي تعليم جازان من القيادات المدرسية والمعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات بالإضافة للطلاب والطالبات في نسبة الدخول للمنظومة والاستفادة من الخدمات المقدمة فيها .