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مدني مكة يواصل حملة “سلامتك بمنزلك غايتنا” من خلال الانتشار التفاعلي بنقاط فرز منع التجول المنتشرة بشوارع العاصمة

مدني مكة يواصل حملة “سلامتك بمنزلك غايتنا” من خلال الانتشار التفاعلي بنقاط فرز منع التجول المنتشرة بشوارع العاصمة
http://almnatiq.net/?p=851946
المناطق - عادل الزهراني

تواصل ادارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة تفعيل حملة “سلامتك بمنزلك غايتنا” من خلال الانتشار التفاعلي بنقاط فرز منع التجول المنتشرة بشوارع العاصمة المقدسة ومراكز التموين لتوزيع الكتيبات والنشرات والمطويات التوعوية التي تحث على سلوكيات السلامة تزامنًا مع ما تعيشه الاسر السعودية والمقيمين هذه الأيام من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وما ترتب على ذلك من سلوكيات داخل المنازل. الجدير ذكره بان الحملة تسلط الضوء الحملة على الدواعي الاقناعية التي تعتمد على منطق العقل في تبني السلوك الذي تدعو له قواعد السلامة عموماً وما يخص المنزل بالتحديد. هذا ولم تغفل الحملة أهمية البعد التفاعلي للجمهور من خلال اقامة مسابقات والجوائز للمشاركين لضمان التعرض للرسائل وما تدعوا اليه لأهمية اتباع قواعد واشتراطات السلامة .

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