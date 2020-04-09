احدث الأخبار

سمو وزير الخارجية : تمديد مهلة استلام طلبات العودة إلى المملكة من خلال المنصة الإلكترونية المعتمدة حتى يوم الثلاثاء القادم 14 إبريل
أبرز المواد
 وكيل إمارة الرياض يدشن عن بعد مبادرة ( #نعين_ونعاون )
أبرز المواد
 لجنة التنمية بالارطاوية ومركز الرعاية الصحية يدعمان جهود التوعية عن فيروس كورونا
منطقة الرياض
 الأمير فيصل بن بندر يطلع على التقارير الأمنية والرقابية بعد منع التجول في مدينة الرياض
منطقة الرياض
 أمير ⁧‫الحدود الشمالية‬⁩ يقدم تبرعاً مالياً بـ 400 ألف ريال لمبادرة ” ⁧‫#عينين_برأس‬⁩ “
منطقة الحدود الشمالية
 وزارة العدل تستحدث أداة تقنية لمتابعة سير العمل وضمان فاعلية الربط
أبرز المواد
 إيطاليا.. تسجيل 610 وفيات و4204 إصابات جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 مدني مكة يواصل حملة “سلامتك بمنزلك غايتنا” من خلال الانتشار التفاعلي بنقاط فرز منع التجول المنتشرة بشوارع العاصمة
منطقة مكة المكرمة
 لجنة متابعة مستجدات كورونا تواصل عقد اجتماعاتها اليومية وتؤكد استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 مصر.. السيسي ينفعل في الشارع ويوبخ ضباطا في الجيش بسبب كورونا (فيديو)
أبرز المواد
 جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل تشرف على تشغيل النزل الصحي الثامن بالخبر
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة جازان ينوه بتميز تعليم جازان في منظومة التعليم الموحدة على مستوى المملكة
منطقة جازان
سمو وزير الخارجية : تمديد مهلة استلام طلبات العودة إلى المملكة من خلال المنصة الإلكترونية المعتمدة حتى يوم الثلاثاء القادم 14 إبريل

سمو وزير الخارجية : تمديد مهلة استلام طلبات العودة إلى المملكة من خلال المنصة الإلكترونية المعتمدة حتى يوم الثلاثاء القادم 14 إبريل

أبرز المواد
وكيل إمارة الرياض يدشن عن بعد مبادرة ( #نعين_ونعاون )

وكيل إمارة الرياض يدشن عن بعد مبادرة ( #نعين_ونعاون )

أبرز المواد
لجنة التنمية بالارطاوية ومركز الرعاية الصحية يدعمان جهود التوعية عن فيروس كورونا

لجنة التنمية بالارطاوية ومركز الرعاية الصحية يدعمان جهود التوعية عن فيروس كورونا

منطقة الرياض
الأمير فيصل بن بندر يطلع على التقارير الأمنية والرقابية بعد منع التجول في مدينة الرياض

الأمير فيصل بن بندر يطلع على التقارير الأمنية والرقابية بعد منع التجول في مدينة الرياض

منطقة الرياض

الأمير فيصل بن بندر يطلع على التقارير الأمنية والرقابية بعد منع التجول في مدينة الرياض

الأمير فيصل بن بندر يطلع على التقارير الأمنية والرقابية بعد منع التجول في مدينة الرياض
http://almnatiq.net/?p=851957
المناطق - الرياض

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على التقارير الأمنية والرقابية بعد منع التجول في مدينة الرياض 24 ساعة .
واستعرض سموه التقرير الأعمال والتنظيم الميداني ومشاركة الجهات الأمنية والعسكرية، وإجراءات التعامل مع المخالفين وإحصائيات بيانية والتعامل مع الاستثناءات وتسهيل الخدمات للمواطنين والمقيمين في المنطقة.
كما اطلع سموه على تقارير فيما تشهده مدينة الرياض ومحافظاتها من وفرة سلع واحتياجات أساسية، وآلية الجولات التفتيشية والرقابية.
وأشاد سمو الأمير فيصل بن بندر بالتزام المواطنين والمقيمين بأمر منع التجول ، مقدماً شكره وتقديره على التزامهم, كما قدم سموه شكره لرجال الأمن والصحة والقطاعات الخدمية كافة على إسهاماتهم وتضحياتهم الجلية.

روابط ذات صلة

وكيل إمارة الرياض يدشن عن بعد مبادرة ( #نعين_ونعاون )

وكيل إمارة الرياض يدشن عن بعد مبادرة ( #نعين_ونعاون )
لجنة التنمية بالارطاوية ومركز الرعاية الصحية يدعمان جهود التوعية عن فيروس كورونا

لجنة التنمية بالارطاوية ومركز الرعاية الصحية يدعمان جهود التوعية عن فيروس كورونا
مدير الموارد البشرية بالرياض : تطبيق الإجراءات الوقائية عل العاملين داخل الفروع الإيوائية

مدير الموارد البشرية بالرياض : تطبيق الإجراءات الوقائية عل العاملين داخل الفروع الإيوائية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*