لجنة التنمية بالارطاوية ومركز الرعاية الصحية يدعمان جهود التوعية عن فيروس كورونا

المناطق - فلاج الشعيفاني

في إطار الجهود التي تبذلها القطاعات الحكومية للتوعية والوقاية من فيروس كورونا ،نُفذ بمركز الارطاوية مبادرة تهدف الى الوقاية من فيروس كورونا ، وذلك بالتعاون بين لجنة التنمية الاجتماعية بالارطاوية مع مركز الرعاية الصحية الأولية ، وزع خلالها حقيبة تحوي عدد من أدوات الوقاية عبارة عن (كمامات وقفازات) بالاضافة الى المطويات الارشادية عن الفيروس وطرق الوقاية منه والطريقة الصحيحة لغسل الايدي وتقديم بعض النصائح في بعض المراكز التجارية والدوائر الحكومية وعند الإشارات

يأتي ذلك بمتابعة من الاستاذ/نواف مناحي مدير مركز الرعاية الصحية واعضاء لجنة التنمية بالأرطاوية إيمانا بدورهم في توعية المجتمع وتكاملا مع جهود القطاع الصحي بمركز الأرطاوية .