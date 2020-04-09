احدث الأخبار

سمو وزير الخارجية : تمديد مهلة استلام طلبات العودة إلى المملكة من خلال المنصة الإلكترونية المعتمدة حتى يوم الثلاثاء القادم 14 إبريل
أبرز المواد
 وكيل إمارة الرياض يدشن عن بعد مبادرة ( #نعين_ونعاون )
أبرز المواد
 لجنة التنمية بالارطاوية ومركز الرعاية الصحية يدعمان جهود التوعية عن فيروس كورونا
منطقة الرياض
 الأمير فيصل بن بندر يطلع على التقارير الأمنية والرقابية بعد منع التجول في مدينة الرياض
منطقة الرياض
 أمير ⁧‫الحدود الشمالية‬⁩ يقدم تبرعاً مالياً بـ 400 ألف ريال لمبادرة ” ⁧‫#عينين_برأس‬⁩ “
منطقة الحدود الشمالية
 وزارة العدل تستحدث أداة تقنية لمتابعة سير العمل وضمان فاعلية الربط
أبرز المواد
 إيطاليا.. تسجيل 610 وفيات و4204 إصابات جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 مدني مكة يواصل حملة “سلامتك بمنزلك غايتنا” من خلال الانتشار التفاعلي بنقاط فرز منع التجول المنتشرة بشوارع العاصمة
منطقة مكة المكرمة
 لجنة متابعة مستجدات كورونا تواصل عقد اجتماعاتها اليومية وتؤكد استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 مصر.. السيسي ينفعل في الشارع ويوبخ ضباطا في الجيش بسبب كورونا (فيديو)
أبرز المواد
 جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل تشرف على تشغيل النزل الصحي الثامن بالخبر
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة جازان ينوه بتميز تعليم جازان في منظومة التعليم الموحدة على مستوى المملكة
منطقة جازان
سمو وزير الخارجية : تمديد مهلة استلام طلبات العودة إلى المملكة من خلال المنصة الإلكترونية المعتمدة حتى يوم الثلاثاء القادم 14 إبريل

سمو وزير الخارجية : تمديد مهلة استلام طلبات العودة إلى المملكة من خلال المنصة الإلكترونية المعتمدة حتى يوم الثلاثاء القادم 14 إبريل

أبرز المواد
وكيل إمارة الرياض يدشن عن بعد مبادرة ( #نعين_ونعاون )

وكيل إمارة الرياض يدشن عن بعد مبادرة ( #نعين_ونعاون )

أبرز المواد
لجنة التنمية بالارطاوية ومركز الرعاية الصحية يدعمان جهود التوعية عن فيروس كورونا

لجنة التنمية بالارطاوية ومركز الرعاية الصحية يدعمان جهود التوعية عن فيروس كورونا

منطقة الرياض
الأمير فيصل بن بندر يطلع على التقارير الأمنية والرقابية بعد منع التجول في مدينة الرياض

الأمير فيصل بن بندر يطلع على التقارير الأمنية والرقابية بعد منع التجول في مدينة الرياض

منطقة الرياض

لجنة التنمية بالارطاوية ومركز الرعاية الصحية يدعمان جهود التوعية عن فيروس كورونا

لجنة التنمية بالارطاوية ومركز الرعاية الصحية يدعمان جهود التوعية عن فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=851959
المناطق - فلاج الشعيفاني

في إطار الجهود التي تبذلها القطاعات الحكومية للتوعية والوقاية من فيروس كورونا ،نُفذ بمركز الارطاوية مبادرة تهدف الى الوقاية من فيروس كورونا ، وذلك بالتعاون بين لجنة التنمية الاجتماعية بالارطاوية مع مركز الرعاية الصحية الأولية ، وزع خلالها حقيبة تحوي عدد من أدوات الوقاية عبارة عن (كمامات وقفازات) بالاضافة الى المطويات الارشادية عن الفيروس وطرق الوقاية منه والطريقة الصحيحة لغسل الايدي وتقديم بعض النصائح في بعض المراكز التجارية والدوائر الحكومية وعند الإشارات
يأتي ذلك بمتابعة من الاستاذ/نواف مناحي مدير مركز الرعاية الصحية واعضاء لجنة التنمية بالأرطاوية إيمانا بدورهم في توعية المجتمع وتكاملا مع جهود القطاع الصحي بمركز الأرطاوية .

روابط ذات صلة

وكيل إمارة الرياض يدشن عن بعد مبادرة ( #نعين_ونعاون )

وكيل إمارة الرياض يدشن عن بعد مبادرة ( #نعين_ونعاون )
الأمير فيصل بن بندر يطلع على التقارير الأمنية والرقابية بعد منع التجول في مدينة الرياض

الأمير فيصل بن بندر يطلع على التقارير الأمنية والرقابية بعد منع التجول في مدينة الرياض
مدير الموارد البشرية بالرياض : تطبيق الإجراءات الوقائية عل العاملين داخل الفروع الإيوائية

مدير الموارد البشرية بالرياض : تطبيق الإجراءات الوقائية عل العاملين داخل الفروع الإيوائية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*