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وكيل إمارة الرياض يدشن عن بعد مبادرة ( #نعين_ونعاون )

وكيل إمارة الرياض يدشن عن بعد مبادرة ( #نعين_ونعاون )

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منطقة الحدود الشمالية

وكيل إمارة الرياض يدشن عن بعد مبادرة ( #نعين_ونعاون )

وكيل إمارة الرياض يدشن عن بعد مبادرة ( #نعين_ونعاون )
http://almnatiq.net/?p=851965
المناطق _الرياض

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، دشن معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بالتواصل الإلكتروني عن بعد اليوم مبادرة ( #نعين_ونعاون ) الذي تنفذها مؤسسة وقف شباب خير أمة .
وقدم الرئيس الفخري لمؤسسة وقف شباب خير أمة المهندس فوزي أيوب صبري نبذة عن المبادرة من خلال إطلاق حزمة من البرامج التطوعية في المجال التوعوي والمجتمعي والخيري وتعود بالنفع على أفراد المجتمع من خلال 2500 متطوع في منطقة الرياض في ظل الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا .
وأعرب المهندس فوزي عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة الرياض على دعمه واهتمامه بتسخير طاقات الشباب على الإبداع والمشاركة الفاعلة في المجتمع والوطن، مقدماً شكره لوكيل إمارة الرياض على متابعته وتشجيعه للمبادرة .
حضر التدشين وكيل إمارة الرياض للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي .

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