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بالفيديو :صاعقه في ساجر – الدوادمي تتسبب في حريق هائل لأحد المنازل

بالفيديو :صاعقه في ساجر – الدوادمي تتسبب في حريق هائل لأحد المنازل
http://almnatiq.net/?p=851974

تناقل رواد التواصل الاجتماعي اليوم الخميس مقاطع لصاعقة أصابت منزل بساجر _ الدوادمي جنوب الرياض ، وقد تسببت بحريق هائل للمنزل ولا معلومات عن وضع الأسرة .

 

 

 

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