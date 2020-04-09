بالفيديو :صاعقه في ساجر – الدوادمي تتسبب في حريق هائل لأحد المنازل نشر قبل 1 دقيقة - 11:25 مساءً, 9 أبريل 2020 م http://almnatiq.net/?p=851974 تناقل رواد التواصل الاجتماعي اليوم الخميس مقاطع لصاعقة أصابت منزل بساجر _ الدوادمي جنوب الرياض ، وقد تسببت بحريق هائل للمنزل ولا معلومات عن وضع الأسرة . http://almnatiq.net/wp-content/uploads/2020/04/WhatsApp-Video-2020-04-09-at-11.03.10-PM-2.mp4 http://almnatiq.net/wp-content/uploads/2020/04/WhatsApp-Video-2020-04-09-at-11.03.10-PM-1.mp4 http://almnatiq.net/wp-content/uploads/2020/04/WhatsApp-Video-2020-04-09-at-11.03.10-PM.mp4 http://almnatiq.net/wp-content/uploads/2020/04/WhatsApp-Video-2020-04-09-at-11.03.11-PM.mp4
التعليقات (٠) اضف تعليق