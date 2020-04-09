بالفيديو :صاعقه في ساجر – الدوادمي تتسبب في حريق هائل لأحد المنازل

تناقل رواد التواصل الاجتماعي اليوم الخميس مقاطع لصاعقة أصابت منزل بساجر _ الدوادمي جنوب الرياض ، وقد تسببت بحريق هائل للمنزل ولا معلومات عن وضع الأسرة .