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“البيئة” تفسح أكثر 35.7 ألف طن من الخضروات والفاكهة في 8 أبريل

“البيئة” تفسح أكثر 35.7 ألف طن من الخضروات والفاكهة في 8 أبريل
http://almnatiq.net/?p=851987
المناطق _الرياض

كشف تقرير جديد لوزارة البيئة والمياه والزراعة، أن واردات المملكة من الخضار والفاكهة التي فسحتها محاجر الوزارة يوم الأربعاء 8 أبريل الحالي، بلغت نحو 35,796.35 طناً، بينما بلغت الواردات الحيوانية نحو 5827 رأساً من الماشية (أغنام وإبل وأبقار) في نفس اليوم.
وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الواردات النباتية التي أفسح عنها من الخضروات ليوم 8 أبريل الحالي بلغت نحو 25,580.28 طناً، وواردات الفاكهة بلغت 10,216.09 طناً، لتبلغ الواردات التي تم فسحها في شهر أبريل من الخضروات 39,352.75 طناً، ومن الفاكهة 88,817.45 طناً، لتبلغ واردات شهر أبريل من الخضروات والفاكهة أكثر من 128.170 طناً.
وأشارت إلى، أن واردات الخضروات منذ بداية العام الجاري 2020م بلغت نحو 116,240.04 طناً، وواردات الفاكهة لنفس الفترة 210,516.70 طناً، لترتفع واردات المملكة من الخضروات والفاكهة المختلفة 326,756.74 طناً منذ بداية العام الجاري.
وأكدت الوزارة، أن كل الإرساليات الواردة إلى محاجر الوزارة، تخضع للفحص المخبري، ويتم تدقيق المستندات والكشف للتأكد من سلامتها صحياً والحد من انتقال الآفات النباتية، وذلك تحت إشراف الأطباء البيطريين والمساعدين ومختصي المختبرات والمهندسين الزراعيين والفنيين.
وأفادت الوزارة، أن إمدادات وأسعار السلع الغذائية المختلفة من خضار وفاكهة ولحوم ودجاج وأسماك في الأسواق لم تتأثر بسبب الإجراءات الحالية، مؤكدة أن الجولات التفتيشية للفرق الميدانية التابعة للوزارة ستواصل أعمالها لمراقبة أسواق الخضار والفاكهة والمواد الغذائية للتأكد من وفرتها وسلامتها، وتطبيقاً للإجراءات الصحية.

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