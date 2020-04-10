الكويت : تجهيز لحظر التجول الشامل لجميع مناطق الكويت

قال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم اليوم الخميس، إن مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه الاستثنائي، تكليف الفرق المتخصصة والجهات المعنية بإعداد واستكمال كافة المتطلبات اللازمة لوضع الخطط التنفيذية للتعامل حالة إعلان الحظر الشامل للتجول في كل مناطق البلاد إذا ما صدر وذلك حرصا على ضمان أحكام التنفيذ لهذه الخطط وتحقيق الهدف المنشود وتجنب أي عقبات محتملة قد تصاحب التنفيذ. وأكد المزرم، أن المجلس قرر شركات الطيران المدني بفتح المجال الجوي وتسيرر رحلات للراغبين في السفر من المقيمين. كما ألزم الشركات بتسديد أجور العمال ومراعاة ظروفهم المعيشية.