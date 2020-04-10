أمير الشرقية يوجه بافتتاح الطريق الرابط بين مدينة الهفوف وشاطئ العقير بمحافظة الأحساء

الدمام _ فهد المريخي

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، على تقريرٍ يلخص جهود وأعمال ومنجزات فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية، ومنها دعم ومساندة الجهود الاحترازية التي اتخذتها الدولة -رعاها الله- للحد من انتشار هذه الجائحة.

مؤكداً سموه على أهمية مواصلة هذه الجهود، والعمل على تيسير حركة التنقل التجاري بين المحافظات، وإجراء أعمال الصيانة في حدود ما تسمح به الإجراءات الاحترازية.

وقد وجه سموه فرع الوزارة، بفتح الحركة في الطريق الرابط بين مدينة الهفوف وشاطئ العقير بمحافظة الأحساء، اعتباراً من يوم السبت المقبل (18/08/1441هـ)، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطوير الطريق وتوسعته.

وشمل المشروع الذي بلغت تكلفته أكثر من 56 مليون ريال، ازدواج للطريق القائم بعدد حارتي مرور وأكتاف داخلية وخارجية بطول 44 كلم شاملاً تنفيذ جميع أعمال السلامة المرورية من دهانات وتركيب اللوحات المرورية والإرشادية.

من جهته رفع مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد الغامدي الشكر والعرفان لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على دعمهما المستمر والمتواصل لمشروعات الفرع، وحرصهما على تنفيذ المشروعات وفق ما تم إقراره.

موضحاً بأن مشروع طريق الهفوف – العقير يأتي ضمن خطة وزارة النقل لرفع مستوى السلامة لعدد من الطرق الهامة بالمنطقة، كما أن الازدواج سيسهم في تسهيل حركة المواطنين ورفع الكفاءة الاستيعابية، ويعزز مكانة الأحساء باعتبارها موقع تراث عالمي، والربط بين معالمها المختلفة.