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مدير عام فرع الهلال الأحمر بجازان يدشن أعمال المتطوعين في غرفة العمليات والفرق الإسعافية الميدانية

مدير عام فرع الهلال الأحمر بجازان يدشن أعمال المتطوعين في غرفة العمليات والفرق الإسعافية الميدانية

منطقة جازان

مدير عام فرع الهلال الأحمر بجازان يدشن أعمال المتطوعين في غرفة العمليات والفرق الإسعافية الميدانية

مدير عام فرع الهلال الأحمر بجازان يدشن أعمال المتطوعين في غرفة العمليات والفرق الإسعافية الميدانية
http://almnatiq.net/?p=852005
جازان _ فضة عطيف

قام سعادة مدير عام هيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة جازان الدكتور محمد بن عمر السيد ومدير إدارة التطوع بهيئة الهلال الاحمر . محمد شماخي مساء أمس الأربعاء الموافق ١٤٤١/٠٨/١٥ بتدشين أعمال المتطوعين بمقر غرفة العمليات والفرق الإسعافية الميدانية في أعمال مواجهة فيروس كورونا المستجد Covid- 19 واستمع من المتطوعين منذ تلقي البلاغ وحتى ترحيله للفرقة الاسعافية

واشاد ” السيد ” أن العمل التطوعي في هيئة الهلال الأحمر ساهم في أعمال أنسانية عظيمة تقدم صورتها المشرقة وطنا المعطاء بمجهودات أبناء هذا الوطن الغالي

واختتم ” السيد ” أن الفريق التطوعي بالهيئة يؤمن باستمرارية العطاء والابتكار مؤكدًا أن الهيئة تسعى بشكل مستمر لتوسيع قاعدتها من المتطوعين وتوفير بيئة جاذبة للذين يرغبون في تقديم الأعمال التطوعية.

 

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