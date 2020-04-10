مدير عام فرع الهلال الأحمر بجازان يدشن أعمال المتطوعين في غرفة العمليات والفرق الإسعافية الميدانية

جازان _ فضة عطيف

قام سعادة مدير عام هيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة جازان الدكتور محمد بن عمر السيد ومدير إدارة التطوع بهيئة الهلال الاحمر . محمد شماخي مساء أمس الأربعاء الموافق ١٤٤١/٠٨/١٥ بتدشين أعمال المتطوعين بمقر غرفة العمليات والفرق الإسعافية الميدانية في أعمال مواجهة فيروس كورونا المستجد Covid- 19 واستمع من المتطوعين منذ تلقي البلاغ وحتى ترحيله للفرقة الاسعافية

واشاد ” السيد ” أن العمل التطوعي في هيئة الهلال الأحمر ساهم في أعمال أنسانية عظيمة تقدم صورتها المشرقة وطنا المعطاء بمجهودات أبناء هذا الوطن الغالي

واختتم ” السيد ” أن الفريق التطوعي بالهيئة يؤمن باستمرارية العطاء والابتكار مؤكدًا أن الهيئة تسعى بشكل مستمر لتوسيع قاعدتها من المتطوعين وتوفير بيئة جاذبة للذين يرغبون في تقديم الأعمال التطوعية.