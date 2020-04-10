مدير شرطة وادي الدواسر يقف على تطبيق منع التجول من الساعة 3 عصرًا

وادي الدواسر _ فالح الدوسري

وقف مدير شرطة محافظة وادي الدواسر العقيد فهد بن عائد العتيبي ميدانياً على الجهود التي تبذلها شرطة محافظة وادي الدواسر في سبيل متابعة تنفيذ قرار تقديم وقت منع التجول إلى الساعة الثالثة عصرًا وحتى السادسة صباحا، الأمر الذي انعكس على النجاح وتقيد الجميع.

وساند منسوب إدارة الجوازات في محافظة وادي الدواسر مع شرطة المحافظة، في تنفيذ أمر منع التجول، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها حكومة المملكة؛ لمنع تفشي جائحة كورونا.

كما قامت قوة المهمات والواجبات الخاصة بمسح ميداني اليوم على طريق الحزام الشمالي حيث تم تحرير عدد من المخالفات.

يذكر بأن المخالفة غرامة قدرها 10 آلاف ريال لمن يخالف قرار منع التجوال ، وسوف تتضاعف في حال تكرار هذه المخالفة وصولاً إلى السجن لمدة 21 يوماً ، وذلك فى إطار إجراءات السيطرة على انتشار فيروس كورونا كما تم التنبيه له مسبقاً .