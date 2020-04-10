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سمو أمير منطقة القصيم يوجه بسرعة إغلاق جميع محلات المستلزمات والكماليات بالمنطقة

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سمو أمير منطقة القصيم يوجه بسرعة إغلاق جميع محلات المستلزمات والكماليات بالمنطقة

سمو أمير منطقة القصيم يوجه بسرعة إغلاق جميع محلات المستلزمات والكماليات بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=852025
المناطق _ بريدة

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بسرعة إغلاق جميع محلات المستلزمات والكماليات في المنطقة ، لتكثيف الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد.
كما وجه سموه بتفعيل هذا التوجيه ومتابعة تطبيقه من قبل الجهات المختصة ، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية بالإجراءات الاحترازية والعلاجية، وصولاً لتعزيزها وتسريع آليات اتخاذ القرار بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين في المنطقة -بإذن الله-.
ويأتي ذلك حرصاً من سموه على سلامة المواطنين والمقيمين وللوقاية من فيروس كورونا المستجد ، من خلال تنفيذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للتعامل مع فيروس كورونا.
وتضمن التوجيه إغلاق المحلات التجارية التي نشاطها يختص في بيع المستلزمات والكماليات المتنوعة بما فيها ( الرجالية ، والأواني المنزلية والبلاستيكية وما في حكمها ) ، مؤكداً سموه الحرص وعدم التهاون في ذلك والمتابعة الميدانية للقطاعات المعنية مع الجهات التنفيذية.

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