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موسكو تحظر زيارة المقابر

موسكو تحظر زيارة المقابر
http://almnatiq.net/?p=852030
المناطق_وكالات

وقع عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرغي سوبيانين، أمرا بإغلاق مقابر العاصمة بسبب فيروس كورونا، وذلك لمنع التجمعات في إطار مواجهة الفيروس

وأشار سوبيانين إلى أن كثيرين من سكان موسكو يذهبون إلى المقابر من أجل زيارة أضرحة أقاربهم وأصدقائهم بمناسبة أحد النخيل وعيد الفصح وعيد كراسنايا غوركا ورادونيتسا، وهو ما اعتاد المواطنون الروس عليه تاريخيا

وقال: “لسوء الحظ، هذا الربيع سيكون من المستحيل القيام بذلك”

وأشار عمدة موسكو إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العاصمة تجاوز 6 آلاف شخص، توفي منهم أكثر من 30 شخصا، وأضاف: “قرار حزين ولكنه ضروري في ظل الظروف الحالية”

وأوضح سوبيانين أن “خطر الإصابة بعدوى فيروس التاجي الجديدة ما زال مرتفعا للغاية، ولا يمكننا تعريض سكان موسكو للخطر، وخاصة كبار السن، الذين يشكلون غالبية زوار المقابر”

وسيسري القرار حتى آخر الشهر الجاري، فيما ستفتح المقابر لتقديم خدمات الدفن والمشاركة في جنازة المتوفين

وحتى اليوم تم تسجيل أكثر من 10 آلاف مصاب بفيروس كورونا في روسيا، منهم حوالي 6.7 ألف في موسكو

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