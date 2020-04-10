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يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في مختلف بقاع العالم بإيقاعات متباينة من منطقة إلى أخرى، ليحصد أكثر من 95 ألف ضحية

وفي التفاصيل، سجل البر الرئيسي الصيني اليوم الجمعة 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 38 حالة تشمل مسافرين من الخارج، مقارنة مع 63 حالة الخميس

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إنه جرى تسجيل 47 حالة إصابة جديدة بالفيروس غير مصحوبة بأعراض في البر الرئيسي، بانخفاض عن 61 حالة جديدة في اليوم السابق

ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات في البر الرئيسي للصين الآن 81907، في حين ارتفع عدد الوفيات بواقع حالة واحدة إلى 3336